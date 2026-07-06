Pri Brestovici v dim 20 hektarjev naravnih površin

S prvim večjim požarom na Krasu, ki je v soboto popoldne izbruhnil v gozdu nad staro šolo v Brestovici pri Komnu, se je do večera borilo več kot 130 gasilk in gasilcev iz številnih gasilskih enot, ponoči pa je bilo na terenu približno 150 njihovih kolegov. Požar so v soboto zvečer ukrotili, pri gašenju so pomagala tudi štiri letala air tractor.

Ognjeni konec tedna se je za kraške gasilce začel v soboto že malo pred 13. uro, ko je v Brestovici pri Komnu ogenj ušel domačinu, ki je pri hiši kuril veje. Požar so pogasili sežanski poklicni in komenski prostovoljni gasilci. Ko so bili nekaj po 15. uri še na terenu, so približno 80 metrov stran opazili drugi požar. Blaž Rogelja, vodja intervencije iz sežanskega zavoda za gasilno in reševalno službo ter poveljnik Kraške gasilske zveze, je pojasnil, da so po informacijah in posnetkih, ki so jih dobili od njihovega člana, takoj ocenili, da gasilci iz dveh enot, sežanske poklicne enote in komenskega društva, sami ne bi mogli dovolj hitro omejiti požara. »Takoj smo začeli z aktiviranjem dodatnih enot in letal za gašenje,« je povedal. Takšna odločitev se je obrestovala, saj so nekaj pred 19. uro požar že omejili, kmalu zatem pa pogasili.

Ponoči so nato sanirali oziroma zalivali požarno linijo ter čistili požarišče. Včeraj (v nedeljo) je na terenu ostala požarna straža iz gasilskih društev Komen in Kostanjevica na Krasu. Gasilci so pregledovali požarno linijo in opazovali, če bi se še kje pojavil dim. S koprske policijske uprave so sporočili, da policisti vzroka večjega požara nad staro šolo v Brestovici pri Komnu še niso ugotovili. Domačinu, ki je kljub razglašeni veliki požarni ogroženosti na svoji parceli zažgal veje, so izdali plačilni nalog. Po informacijah s terena požara nista bila povezana. Domačini pa domnevajo, da je šlo pri letošnjem prvem večjem požaru na Krasu za požig.

V soboto popoldne so požar gasila tudi štiri letala air tractor, na požarišče so vodo odvrgla 38-krat. Vodo so zajemala v Tržaškem zalivu. »Letala so nam prišla zelo prav, usmerjali smo jih na vse kritične točke, nato pa so vodo odmetavala glede na trenutno stanje,« je povedal Rogelja. Požar se je hitro širil tudi zaradi južnega vetra, kasneje pa se je obrnil v burjo, ki je ogenj potiskala navzdol po pobočju in gasilcem “ni nagajala”.

V soboto so pri gašenju poleg poklicnih gasilcev iz sežanskega zavoda in novogoriške gasilske enote pomagali še gasilci iz približno desetih društev Obalno-kraške gasilske regije in Severno primorske regije. Skupno jih je bilo na terenu približno 130 s 60 vozili. Po večerni zamenjavi je v noči na nedeljo posredovalo še 150 gasilcev iz kraške, postojnske, ilirskobistriške, goriške, ajdovske in vipavske gasilske zveze.

Aktivirali so štaba civilne zaščite občin Komen in Miren-Kostanjevica, saj se je požar po pobočju širil na območje sosednje občine. Razmere sta na terenu spremljala oba župana, pa tudi zaposleni iz Zavoda za gozdove, Kraškega vodovoda in Elektra Primorske. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske in Notranjske regij pa so odstranili italijanski topovski granati iz prve svetovne vojne in ju odpeljali na varno. Rogelja se je zahvalil vsem domačinom, ki so gasilcem pomagali pri logistiki ter jih oskrbeli s hrano in pijačo.

Sijan Pretnar, Primorske novice