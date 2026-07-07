Z zahvalno mašo se je poslovil nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli

Po štirinajstih letih na čelu goriške nadškofije se je v nedeljo zvečer z zahvalno mašo v polni goriški stolnici poslovil nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli, ki odhaja v Rim, kjer je že prevzel vlogo tajnika dikasterija za duhovnike. Med zahvalno mašo, ki so se je udeležili številni verniki (tudi drugih veroizpovedi) in predstavniki institucij, . Še posebej se je zahvalil duhovnikom in diakonom, s katerimi je sodeloval. Posebno misel je nato posvetil prostovoljcem, invalidom, zapornikom in migrantom, pa tudi mladim.

Prav oni - ranljivejši -, je dejal nadškof, so mu pokazali pravi obraz Cerkve. Med mašo je poudaril, da ima vsak človek neskončno in nedotakljivo dostojanstvo, ter se s tem navezal na besede Janeza Pavla II., ki jih je pred nedavnim ponovil tudi papež Leon.

Med svečanostjo je spregovoril tudi generalni vikar goriške nadškofije Paolo Luigi Zuttion, ki je poudaril, da je v goriški Cerkvi v zadnjih letih dozorel pogled na Gorico »kot center Evrope in stičišče med latinskim, germanskim in slovanskim svetom.«

Vodenje goriške škofije bo prevzel msgr. Giampaolo Dianin. V nedeljo, 12. julija, ob 16.30 bo v baziliki v Ogleju liturgija, ob 19. uri pa bo v stolnici v Gorici slovesna maša.