Ob goriškem glavnem pokopališču, v neposredni bližini državne meje s Slovenijo, so v torek karabinjerji opazili sumljiv avtomobil, v katerem sta bila 35-letni V.M. iz Vidma in 40-letna D.P.V. iz Tavagnacca. Po preverjanju dokumentov so ugotovili, da je moški star znanec varnostnih organov, zato so temeljito pregledali vozilo in v njem našli skupno 230 gramov heroina.