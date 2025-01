Ob shodu tudi peticija »Mussolini ni moj someščan«

Ob organizaciji protestnega shoda so se odločili tudi za peticijo: s podpisom lahko prebivalci Gorice izjavijo, da se želijo, seveda simbolično, odpovedati goriškemu občanstvu, saj ne želijo imeti ničesar skupnega z Benitom Mussolinijem. Zbrane podpise bodo predali predsedniku republike Italije, Sergiu Mattarelli.

Neformalno ustanovljeni odbor italijanskih in slovenskih državljanov, večinoma sestavljen iz kulturnih delavcev in umetnikov, napoveduje protestno demonstracijo v Gorici z naslovom Mussolini ni moj someščan - Gorica: evropska prestolnica hinavščine. Kot je Primorski dnevnik že poročal, bo shod v soboto, 1. februarja, od 10. do 12. ure pred goriško mestno hišo.

»Občina Gorica je imela konec leta 2024 ponovno priložnost, da ime Benita Mussolinija črta s seznama častnih občanov mesta. Vendar se je odločila, da ga obdrži, čeprav je Mussolini na našem ozemlju simbol nasilnega zatiranja slovanskih kultur,« pišejo pobudniki shoda, ki se jim zdi »sramotno in skrajno hinavsko vztrajati pri zaščiti Mussolinija tudi v letu, ko je Nova Gorica Evropska prestolnica kulture in je Gorico povabila k uspešni skupni kandidaturi«. Odbor občanov obenem spominja, da je Občina Gorica pred kratkim spet sprejela veteransko združenje Decima Mas, pri čemer se ni zmenila za pozive, naj se temu izogne.

»Leto 2025 je leto, ki bi nam lahko pustilo dediščino novih in okrepljenih vezi. Je pa tudi leto, ko so žarometi in povečevalno steklo uperjeni v naše ozemlje: to je torej največja priložnost, da javnost opozorimo na hinavsko situacijo in paradoks, ki je nastal v našem mestu,« pravijo organizatorji shoda in spominjajo, da so nekateri goriški opozicijski občinski svetniki na to protislovje že opozorili. Združenja, nadaljujejo, so se odločno odzvala na demonstraciji, ki jo je 18. januarja organiziralo združenje ANPI-VZPI. Zdaj pa so na potezi še občani, ki »jih ni sram povedati, da nočejo Mussolinija kot someščana«.

Poziv vodstvu EPK

Odbor italijanskih in slovenskih kulturnih delavcev vabi k udeležbi na shodu vse občanke in občane - ne samo Goričane in Novogoričane -, ki se prepoznavajo v vrednotah dogodka. Na shodu bodo prebrali izjavi italijanskih in slovenskih občanov, vodstvo Evropske prestolnice kulture pa bodo pozvali, naj jih podpre in jih zastopa pri postavitvi zahteve Občini Gorica, da odvzame naziv častnega občana Mussoliniju.

Odbor bo v vidiku odprtja Evropske prestolnice kulture 8. februarja, ko bo obiskal Gorici, obvestil predsednika Mattarello o razmerah v mestu. »Začelo se je tudi zbiranje podpisov, s katerimi lahko prebivalci Gorice izjavijo, da se želijo, čeprav simbolično, odpovedati goriškemu občanstvu, saj ne želijo imeti ničesar skupnega z Mussolinijem,« še pišejo organizatorji in opozarjajo, da lahko peticijo podpišejo vsi evropski državljani, ki podpirajo pobudo.

Podpise zbirajo vsak dan do 8. februarja na sedežu društva Agorè na Verdijevem korzu 95 v Gorici (med 10. in 12. uro ter med 15. in 17. uro), obrazec je na voljo tudi na FB strani, ki je posvečena shodu