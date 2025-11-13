Ob Soči pobrali več kot pol tone odpadkov

V enem samem dnevu je okrog trideset prostovoljcev pobralo šeststo kilogramov odpadkov. Ekološki sprehod so v nedeljo, 9. novembra, priredili predstavniki organizacije Plastic Free v sodelovanju z odborom Prijateljev soškega parka (Amici del Parco), goriškim odborom okoljevarstvenega združenja Legambiente, CISV Italy ter centrom za raziskovanje kraškega podzemlja Seppenhofer in pod pokroviteljstvom Občine Gorica. Cilj pohoda je bil pobiranje zapuščenih odpadkov v parku vzdolž levega brega Soče.

Zaupajo v sporazum

Na terenu so prostovoljci naleteli na bistveno slabše razmere, kot so pričakovali. Z odpadki so napolnili okoli dvajset vreč. Povečini je šlo za mešane odpadke in materiale, ki se jih ne da reciklirati. Odpeljali so tudi kar nekaj kosovnih odpadkov. Odstranili so plastične sode, avtomobilske akumulatorje, eno kolo in nekaj velikih pnevmatik. Za odstranitev le-teh bi po besedah okoljevarstvenikov moral že pred časom poskrbeti Konzorcij za melioracijo Julijske krajine, ki je za to nalogo prejel pooblastilo in financiranje s strani Dežele FJK.

Enako zaskrbljujoče je stanje odvodnikov v bližini podzemnih rovov iz prve svetovne vojne, kjer se zaradi slabega vzdrževanja v reko izlivajo večje količine odpadnih voda, nadalje pišejo iz združenja Legambiente. Stanje je po besedah okoljevarstvenikov kritično tudi na območju pod Ulico Pola.

Prostovoljci in sodelujoča društva apelirajo na vse pristojne institucije, naj se čim prej zavzamejo za problem. Nadejajo se, da bo novi Sporazum o reki Soči, katerega podpisnik je goriški krožek Legambiente z drugimi organizacijami in institucijami, postal učinkovito orodje za usklajevanje ukrepov in pozivanje pristojnih organov k celostnemu upravljanju porečja obrečnih območij Soče.