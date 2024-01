Ob spomeniku kupa vreč z odpadki

Nedostojno in nesramno. Zagrajski župan Marco Vittori je ogorčen nad odkritjem, do katerega je prišlo v prejšnjih dneh v Petovljah, v neposredni bližini spomenika v atentatu umorjenim karabinjerjem. Za zdaj še neznani storilci so izkoristili praznično obdobje in ob pokrajinski cesti med Sovodnjami in Zagrajem odložili veliko količino odpadnega gradbenega materiala in različne šare. Vse je spravljeno v velikih plastičnih vrečah, skupno jih je okrog štirideset.

Prve vreče so mimoidoči opazili v petek, 29. decembra. Župan Občine Sovodnje Luca Pisk, ki je bil med njimi, je o tem nemudoma opozoril zagrajskega kolego, ki pa ga je dan kasneje čakalo še eno neprijetno presenečenje. V noči na soboto se je namreč na zemljišču pojavil še en velik kup gradbenih odpadkov, ki so jih neznanci prav tako natlačili v velike črne in rdeče plastične vreče.

»V glavnem gre za odpadni gradbeni material, na primer mavčne plošče, pa tudi embalaže z ostanki barv in ostanke hrane ... Azbesta - vsaj na prvi pogled - naj ne bi bilo. Vse kaže, da je nekdo očistil gradbišče in vso nesnago odložil na zemljišču ob cesti, levo od spomenika v Petovljah. Zemljišče, ki so ga neznanci zasedli z odpadki, je delno državna last, lastnik druge parcele pa je zasebnik. Odpadke so po vsej verjetnosti pripeljali z enim ali dvema tovornjakoma,« je za Primorski dnevnik povedal zagrajski župan Marco Vittori, ki je dal odlagališče nemudoma zavarovati. Občina je o najdbi odpadkov obvestila tudi varnostne organe, ki po županovih besedah preiskujejo dogodek. »Preiskovalci si že ogledujejo posnetke varnostnih kamer v okolici. Odgovorne zato vabim, naj se sami zglasijo pri policiji ali karabinjerjih. Gre namreč za hudo dejanje, za katero so predvidene visoke kazni,« je poudaril župan Vittori in pristavil, da gre pri gradbenih za posebne odpadke, zato so stroški za odvoz dokaj visoki.