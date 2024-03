Občina mora poiskati ustrezen kraj za molitev

V državnem svetu so sprejeli zahtevo po zamrznitvi sklepa o zaprtju dveh islamskih središč, ki sta jo predstavili islamski združenji Darus Salaam in Baitus Salat iz Tržiča. V prostorih omenjenih islamskih skupnosti sicer po današnji odredbi državnega sveta ne bo dovoljena molitev, tržiška občina pa bo morala v sodelovanju s predstavniki islamske skupnosti, najkasneje v roku sedmih dni, določiti primeren kraj, ki bo namenjen molitvi pripadnikom muslimanske vere.

Sredi novembra je tržiška županja Anna Cisint odredila zaprtje obeh kulturnih centrov, ker dejavnosti, ki so tam potekale, naj ne bile v skladu z urbanistično namembnostjo poslopij. Predstavniki muslimanske skupnosti so se na odredbi pritožili, najprej na Deželno upravno sodišče Furalnije - Julijske krajine, a je to zavrnilo njihovo zahtevo po zamrznitvi odredb, nato so se pritožili še na Državni svet.