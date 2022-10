Občinska palača Attems-Santa Croce odpira svoja vrata z vodenimi obiski

Goriško mestno hišo, oz. palačo Attems-Santa Croce, odpirajo obiskovalcem. S petimi vodenimi ogledi, ki bodo potekali od oktobra do decembra, bodo turisti in Goričani lahko spoznali umetniške in zgodovinske zanimivosti, ki jih hranijo na županstvu. Oglede bo vodila Emanuela Uccello, umetnostna zgodovinarka in občinska uslužbenka, ki si je zamislila štiri obiske s štirimi različnimi poglobitvami.

»Goričani pogosto doživljajo občino le kot kraj, kjer nudijo določene storitve. Občinska palača pa je veliko več kot to. Zamisel, da bi jo odprli obiskovalcem, sem gojil že precej časa. Zaradi pandemije je bil projekt zamrznjen, zdaj pa smo res zadovoljni, da lahko Goričane in druge obiskovalce povabimo v stavbo,« je povedal župan Rodolfo Ziberna. Občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti je poudaril, da je umetniško in zgodovinsko dediščino občinske palače treba s ponosom promovirati tudi v luči Evropske prestolnice kulture 2025. Odbornik za turizem Luca Cagliari je pristavil, da bodo vodeni obiski dragoceni tudi za privabljanje turistov. »Želim si sicer, da bi prvi obiskovalci bili Goričani, saj se rado dogaja, da nismo pozorni na to, kar imamo vedno pred očmi. Zaradi tega moramo ustvarjati možnosti, kot je ta, da sami Goričani ponovno spoznajo svoje mesto in postanejo prvi pričevalci našega prostora,« je povedal. Emanuela Uccello je nato predstavila pet vodenih obiskov. »Z veseljem sem se odzvala županovemu vabilu, saj že leta pripravljamo oglede občine za osnovnošolce. Leta 2003 pa smo na gradu imeli razstavo z nekaterimi izmed umetnin, ki so občinska last. V tem primeru pa želimo predstaviti občino kot zgodovinsko palačo in razkriti njene umetnine. Podlaga vseh štirih obiskov bo seveda zgodovina palače, v kateri so bivali plemiči in za katero je načrt pripravil znameniti arhitekt Nicolò Pacassi. Zgrajena je bila leta 1740 za družino Attems; eden izmed njenih članov jo je kasneje zaigral, palača je tako prešla v roke druge družine,« je razložila Uccello. V teku let so palačo obiskali Joahim Murat, mož Napoleonove sestre Karoline in kasneje neapeljski kralj, pa tudi Franc I. Avstrijski.Plemstvu, družinama Attems in Ritter, je posvečen prvi obisk, ki bo v soboto, 22. oktobra. Dva tedna kasneje, 5. novembra, se bo vodička osredotočila na ugledne goste, župane in ostale, ki so obiskali palačo v teku let. Donacije umetniških del, ki jih je po besedah Emanuele Uccello kar precej, bodo tema tretjega obiska, ki bo 19. novembra. Osredotočili se bodo na tri darovalce: Gemmo Verzegnassi, Pasqualeja Krischiana in Doro Bassi. Tretjega decembra bodo obisk posvetili priznanemu umetniku Antonu Zoranu Mušiču. Občina hrani štiri njegova dela; za to priložnost bodo vsa na ogled. Pred časom so dve od štirih slik razstavili v rimskem muzeju Scuderie del Quirinale. Zadnji ogled, ki bo 17. decembra, pa bo posvečen goriškim umetnikom 20. stoletja, od Tullia Cralija do Cesareja Mocchiuttija. Vodeni ogledi bodo potekali ob sobotah od 10.30 do 12. ure, udeležba bo brezplačna. Ker je število mest omejeno, je obvezna predhodna rezervacija: od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure na tel. 0481-383287 ali po e-pošti na cultura@comune.gorizia.it. Rezervacije že sprejemajo.