Občinski svetniki iz obeh Goric in Šempetra-Vrtojbe o programu EPK

Skupaj so se sestali po sedmih letih in na koncu soglasno izglasovali sklep o seznanitvi s programom Evropske prestolnice kulture 2025. V veliki sejni dvorani novogoriške mestne občine je včeraj potekala izredna seja mestnega sveta. Poleg novogoriških mestnih svetnikov so se je udeležili še občinski svetniki iz Gorice in iz Šempetra-Vrtojbe.

Skupna seja je bila namenjena predstavitvi programa in dogodkov, ki bodo poživili celo prihodnje leto, sicer so med razpravo svetniki iz vseh treh občin izrazili željo po tesnejših stikih in po pogostejših skupnih zasedanjih. Zadnjič so se vsi trije občinski sveti sestali leta 2017. Predstavitvi je sledila razprava, v katero se je vključilo vec svetnikov iz vseh treh občin.