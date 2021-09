Izbrali so jo, ker »uteleša« čezmejni duh letošnje parade ponosa, ki bo – prva v Italiji in po vsej verjetnosti celo na svetu – prečkala državno mejo. Tržaška filmska igralka Lara Komar bo botra deželne parade ponosa, ki bo danes povezala Gorico in Novo Gorico. Sprevod bo krenil ob 16. uri s Travnika, že v dopoldanskih urah pa bodo na trgu stojnice z informativnim gradivom skupnosti LGBTQIA+. Parada se bo zaključila na slovenski strani Trga Evrope / Transalpina, kjer bodo med govorniki tudi italijanski poslanec Alessandro Zan in sama Lara Komar. Tržaška igralka je svojo kariero začela v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, katerega članica je še danes. Pred nekaj leti je debitirala na televizijskem ekranu, kjer je nastopala v slovenski nadaljevanki »Reka ljubezni« v vlogi Irene. Od februarja pa jo lahko vidimo tudi na italijanskem televizijskem programu Rai 1, saj nastopa v znani nadaljevanki »Il paradiso delle signore« v vlogi Glorie Moreau, vodje uslužbenk milanske veleblagovnice, okrog katerih se vrtijo vse zgodbe. Zmotili smo jo med snemanjem nadaljevanke v Rimu.

Izbrali so vas za botro letošnje deželne parade ponosa. Kaj vam to pomeni?

Ko so me vprašali, če bi bila pripravljena sprejeti naziv, sem bila zelo presenečena in sem z velikim navdušenjem privolila. Občudujem ljudi, ki so angažirani za boljši jutri, saj verjamem, da obstaja. Boljši jutri je zame svoboda drugačnosti in sprejemanje človeka kot takšnega. Verjamem v dobroto ljudi in zdi se mi, da sta povezovanje in združevanje edina možnost za boljšo prihodnost. Večkrat o tem razmišljam tudi kot mama in se sprašujem, v kakšnem svetu bodo živeli moji otroci, ali bo bodoči svet res bolj strpen do vseh oblik drugačnosti. Letošnja parada pa ima še bolj poseben pomen, ker bo prva parada nasploh, ki bo prikazovala tudi narodno drugačnost. Drugačnost nasploh je bogastvo in svoboda.

Izbrali so vas, ker poosebljate čezmejni duh parade: ste del slovenske narodne skupnosti v Italiji in ste poznana tako v Sloveniji kot v Italiji. Je pripadnost manjšini vplivala na vašo kariero?

Ta značilnost je neka dodana vrednost, prav v tem je moje bogastvo. To je namreč pomenilo, da sem rasla v dveh kulturah, ki se ne razlikujeta samo po jeziku, ampak sta dva različna svetova. Vedno sem se čutila pripadnica obeh realnosti, postali sta del mene. Gotovo je to bila velika prednost, nekaj zelo dragocenega, kar mi je v karieri ponudilo veliko več možnosti.