Obe Gorici in gostinska šola zadruge Ad Formandum v oddaji Linea verde (video)

V nedeljo, 1. decembra, ob 12.20 bo na kanalu RAI 1 in platformi RaiPlay na sporedu oddaja Linea verde. Voditelji - Tržačanka Margherita Granbassi, Livio Beshir in Peppone Calabrese so se pred časom mudili v Furlaniji - Julijski krajini in bodo v nedeljo spregovorili o Gorici in Novi Gorici. Voditelji so med drugim obiskali sedež socialne zadruge Ad Formandum v Ulici Carducci v Gorici in predstavili gostinsko šolo ter njene dejavnosti. V oddaji bodo raziskovali naravne in kulturne znamenitosti goriške pokrajine. Gledalcem bodo predstavili tudi znamenito brv čez Sočo v Solkanu, na kateri so snemali promocijski video.