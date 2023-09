Obiskali prefekta in EZTS

Po prvih tednih pouka je včeraj za dijake prvih razredov licejev Trubar in Gregorčič prišel čas, da spoznajo tudi krajevne javne institucije. »Cilj je, da pridejo v stik s predstavniki glavnih goriških ustanov, da razumejo njihovo vlogo in se seznanijo s storitvami, ki jih ponujajo,« je povedal Livio Semolič, profesor prava in ekonomije na licejih Trubar - Gregorčič, ki je s kolegico Karen Cossutta pospremil dijake do goriške prefekture in na obisk Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO.

Projekt Aktivno državljanstvo, ki ga vsako leto izpeljejo na goriških licejih, prirejajo v sklopu pouka državljanske vzgoje. Vanj so vključeni prvošolci vseh treh licejev, to se pravi znanstvenega in humanističnega liceja Simona Gregorčiča ter klasičnega liceja Primoža Trubarja.

Na poti do goriške prefekture so dijaki spoznavali tudi slovenske družbene in kulturne ustanove, ustavili so se še pred sodiščem, občino, kvesturo in agencijo za prihodke.