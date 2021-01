Obiskovalce centra Bratuž bo pričakala prenovljena dvorana

Koronačas, med katerim so dvorane po sili razmer zaprte, so izkoristili za korenit »lepotni poseg«. V Kulturnem centru Lojzeta Bratuža v Gorici so od sredine decembra v teku dela, v okviru katerih prenavljajo tako notranjost kot zunanji del stavbe na Drevoredu 20. septembra ter okolico.

»Glede na splošne razmere in omejeno kulturno delovanje je odbor Katoliškega tiskovnega društva sklenil, da v centru Bratuž izpelje nekatera nujno potrebna dela. Odločili smo se torej za zamenjavo sedežev v veliki dvorani, nekaj zidarskih del na zunanjem delu stavbe ter vzdrževanje dreves in rastlin okoli centra Bratuž,« razlaga predsednica ustanove, Franka Žgavec.

Za obnovitveni poseg, predvsem v notranjosti, so se odločili tudi glede na omejitve, zaradi katerih je dejavnost v gledališčih ustavljena. »Ponavadi je težko načrtovati taka dela, saj je dvorana vedno zasedena. Zato smo izkoristili to obdobje in se po 25 letih odločili, da zamenjamo sedeže v veliki dvorani. Obnova je bila nujno potrebna, saj so bili dotrajani. Vseh 284 sedežev je bilo treba odviti in odstraniti, v prihodnjih dneh pa bodo namestili nove. Poleg sedežev pa smo v veliki dvorani poskrbeli tudi za vzdrževanje poda: treba ga je namreč podrgniti in nato premazati z ustrezno snovjo, da se lepo ohrani. V roku približno desetih dni naj bi bila vsa dela zaključena,« pravi Franka Žgavec.