»Obiskujejo nas tudi turisti iz Avstralije in Singapurja«

Okrog 35.000 obiskovalcev, med njimi so tako domačini iz obeh Goric kot turisti iz 68 držav sveta, je v šestih letih obiskalo čezmejno Kulturno-informacijsko točko KiT, ki deluje v prostorih novogoriške železniške postaje. »V Kulturnem domu Nova Gorica ves čas razvijamo čezmejne projekte ter se načrtno in premišljeno posvečamo povezovanju s sosednjim mestom. To počnemo z ambicijo, da bi razvijali skupni kulturni prostor, v katerem bi obe Gorici zaživeli kot odprto večkulturno mesto,« ob obletnici točke KiT sporočajo iz novogoriškega kulturnega doma. Pred šestimi leti so točko odprli v sodelovanju z Zavodom AREA57/15 in Kulturnim domom Gorica.»Tudi ob šesti obletnici delovanja KiT-a, katerega delovanje finančno podpirata obe občini, Nova Gorica in Gorica, z zadovoljstvom ugotavljamo, da se naša ambicija uresničuje. Točka je namreč zaživela kot živahno središče zbiranja različnih pobud za sodelovanja, izmenjave kulturnih in drugih vsebin ter kot odprt prostor srečevanja vseh tistih, ki iščemo skupne poti v povezovanju obeh mest,« dodajajo v novogoriškem kulturnem domu.

Da turizem po koronskem obdobju zaenkrat okreva, pritrjuje tudi vodja KiT, Kristina Markova: »Letos že prihajajo k nam celo avtobusi, zaenkrat z italijanskimi, avstrijskimi in nemškimi turisti, česar lani še ni bilo. Sedaj v juniju že beležimo tudi turiste iz drugih koncev sveta, iz Avstralije in Singapurja, denimo.« Turisti največ povprašujejo po zemljevidih obeh Goric, zanimajo jih trase kolesarskih poti. Veliko je povpraševanja tudi po kulturnih točkah v obeh mestih in v okolici, precejšnje zanimanje je za ogled muzejske zbirke Kolodvor, v kateri je na ogled razstava Državna meja na Goriškem 1945-2004, ki se nahaja v neposredni bližini točke KiT. Po besedah Kristine Markove nekateri turisti pridejo že z izdelanim itinerarijem in točno vedo, kaj bi si radi ogledali, drugi se o znamenitostih pozanimajo pri njih. Precej je enodnevnih gostov, ki so nastanjeni na primer na Bledu, in se na enodnevni izlet na Goriško pripeljejo z vlakom. »Povečuje pa se tudi število turistov, ki se ustavijo za več dni in obiščejo širšo regijo,« dodaja sogovornica.