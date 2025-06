Obletnico praznovali tudi s prerezom traku (FOTO)

Občina Sovodnje letos praznuje 74. obletnico obnovitve upravne samostojnosti. Kot vsako leto so svoj rojstni dan Sovodenjci proslavili nadvse svečano, s slavnostno sejo občinskega sveta, ki je potekala v petek pod večer v domu Jožefa Češčuta. Pol ure prej pa so se občinski svetniki, nekateri občani in gostje zbrali pred občinsko stavbo, kjer so izrekli priložnostni pozdrav ob zaključku obnovitvenih del same stavbe ter položili spominski venec na bližnji spomenik padlim partizanom, ki letos slavi 60-letnico postavitve.

V dvorani sovodenjskega kulturnega doma se je zbralo veliko ljudi, ki so prisluhnili govoru župana Luke Piska, krajšemu kulturnemu programu in podeljevanju številnih priznanj. Omeniti gre, da so sovodenjski praznik s svojo prisotnostjo počastili delegacija pobratene Škofje Loke s podžupanjo Tino Teržan na čelu, župan Doberdoba Peter Ferfoglia in podžupanja Števerjana Martina Valentincic. Program, ki ga je vodila članica KD Sovodnje Tina Tomsič, je uvedla glasbena točka, ki sta jo prispevali gojenki Glasbene matice Sofija Marussig na violino in Marta Marussig na klavir. Glasbenici je pripravila prof. Ambra Cossutta.

Naložbe in obletnice

Župan Luka Pisk je po pozdravih gostom podal poročilo o delovanju občine in občinskih služb v minulem letu. Na začetku je poudaril, da bi brez obnove samostojnosti leta 1951 »danes ne bili tu« in ne bi mogli suvereno spregovoriti o svojih potrebah, delu in dosežkih. V nadaljevanju je povedal, da so na občinski stavbi prenovili streho, zunanje in notranje stene v skupnem znesku 420.000 evrov, od katerih je bilo 80.000 evrov iz občinske blagajne. Zaustavil se je pri odprtju novega vrtca, nakupu novega šolskega avtobusa in preureditvi spominske poti na Brestovcu. Omenil je obnovo pločnikov v vasi in več del na območju občine, kot je ureditev križišč v Rupi in pri pošti, dokončanje del na stavbi civilne zaščite na Vrhu in postavitve fotovoltaičnih panojev na strehah sovodenjskega nogometnega igrišča. »S tem smo povišali našo energetsko učinkovitost,« je pripomnil župan. Na koncu je izrekel posebne čestitke in voščila dvema društvoma, ki letos praznujeta visoka jubileja: kulturno društvo Sovodnje slavi 80-letnico, športno društvo Sovodnje pa 70-letnico delovanja. Čestitke je izrekel tudi športnemu društvu Soča za zgodovinsko napredovanje moške odbojkarske ekipe v B-ligo.

V nadaljevanju slavnostnega programa je župan podelil priznanje petim otrokom, ki so se rodili v zadnjem letu ter občanom in organizacijam za dosežke na področju kulture, športa, gospodarstva in splošnega družbenega udejstvovanja, za življenjsko delo in posebne zasluge.