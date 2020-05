»Obmejni« sendviči ne smejo čez mejo

Novogoriški sendviči in pice ne smejo čez mejo, saj so jim goriški trgovci postavili barikade. V prejšnjih dneh so nekateri novogoriški lokali oglaševali možnost dostave hrane na Trgu Evrope - Transalpina; goriškim kupcem so ponujali sendviče, pice in druge dobrote. »Tako podjetniki kot potrošniki iščejo svoje poti, čim bliže stanju izpred situacije z novim koronavirusom,« ugotavlja novogoriški župan Klemen Miklavič.

Oglasi čezmejne dostave so na spletnih omrežjih dosegli številne Goričane; nekateri so takoj zavrteli telefonske številke novogoriških lokalov, drugim - zlasti goriškim trgovcem - se je dvignil pritisk. Predstavniki trgovske zveze Ascom so poklicali na pomoč goriškega župana Rodolfa Ziberno, ki je z zadevo seznanil novogoriškega kolego Klemna Miklaviča in hkrati tudi italijanske varnostne organe. Na goriški občini pravijo, da predstavlja prevzem hrane na italijanski strani trga prekršek, ki mora biti kaznovan z globo. Na podlagi zadnje vladne uredbe lahko italijanski odjemalci kupijo pripravljeno hrano samo na način »take away« oz. zaprosijo za dostavo na dom. Z goriške občine poudarjajo, da morajo italijanski odjemalci najprej klicati v lokal in se dogovoriti za uro prevzema; ob dogovorjeni uri se zglasijo v lokalu, prevzamejo hrano v njegovi notranjosti in se odpravijo domov, kjer jo lahko pojedo. »Prevzem hrane, tudi v primeru dostave na dom, ni dovoljen na ulici ali trgu,« so prepričani na goriški občini, kjer ugotavljajo, da je Slovenija mejo zaprla iz sanitarnih razlogov, katerih cilj je znižanje tveganj za okužbo s koronavirusom. Na goriški občini poleg tega zavračajo očitek, da se ne zmenijo za prost pretok blaga, ki velja za eno izmed glavnih načel Evropske unije. Z občine opozarjajo, da je za pretok blaga vzpostavljena kontrolna točka med Štandrežem in Vrtojbo, kjer slovenska policija nadzira prehod meje.

Posledica »trgovske vojne«, ki so jo sprožili goriški trgovci, je okrepljen nadzor ob mejni črti; mestni redarji so že v sredo nadzirali območje med Transalpino in nekdanjim mejnim prehodom med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico. »Bomo videli, koliko Goričanov, ki so bili do včerajšnjega dne solidarni s krajevnimi upravitelji javnih lokalov, se bo plezalo po mreži na Transalpini,« je na svojem Facebook profilu zapisal občinski svetnik stranke Fratelli d’Italia Alessio Zorzenon, medtem ko je občinski odbornik Roberto Sartori zagrozil, da čakajo kupce »čezmejnih« sendvičev zelo slane globe.

Za komentar okrog ideje o dostavljanju hrane na mejo smo prosili tudi novogoriškega župana Klemna Miklaviča. »Iz tega primera vidimo, da tako podjetniki kot potrošniki iščejo svoje poti, čim bliže stanju izpred situacije z novim koronavirusom. To je normalno, to je proces, ki je po tolikem času in navideznem minevanju kritičnih razmer, logičen,« meni Miklavič. »Ekonomski odnosi, storitve in gostinstvo so bili na tem področju močno razviti in prepleteni. Kar se tiče odpiranja, ravno zaradi tega, da ne bi prihajalo do asimetrij oz. privilegiranja tega ali onega, sva se oba z goriškim županom Ziberno v prvih pogovorih strinjala, da bi moralo prihajati do uravnoteženega in postopnega opuščanja ukrepov na obeh straneh. To, da prihaja do asimetrije, je še en dokaz, da Gorici potrebujeta večjo stopnjo skupnega upravljanja,« je prepričan novogoriški župan.