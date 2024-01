Obnova goriške sinagoge bo stekla poleti

Goriška sinagoga je zaprta od začetka pandemije koronavirusa leta 2020. Po takratnem zaprtju je niso več ponovno odprli javnosti, saj se je izkazalo, da objekt potrebuje vrsto vzdrževalnih del, ki se bodo predvidoma začela med letošnjim poletjem. Goriška občina jih bo izvedla s prispevkom Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki mu pristavila tudi nekaj občinskih proračunskih sredstev.

»Vzdrževalnim delom v sinagogi bomo namenili 50.000 evrov občinskih proračunskih sredstev, medtem ko deželni prispevek znaša 250.000 evrov,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna.

Na občini ravnokar pripravljajo načrt za izvedbo del, tako da bo predvidoma v roku treh mesecev prišla na vrsto dražba za izbiro izvajalca. Če ne bo posebnih zapletov, se bodo vzdrževalna dela začela poleti in se zaključila povsem v času za Evropsko prestolnico kulture 2025.

V sinagogi bodo izvedli vrsto vzdrževalnih del, s katerim bodo objekt prilagodili prilagodili protipožarni zakonodaji. Dober del sinagoge je opremljen z lesom, zaradi česar je tveganje v primeru požara kar precejšnje. Izvedenci so si že lani ogledali prostore in pripravili nov protipožarni načrt, v katerem so predvideli vrsto del, ki bodo zagotovila, da bo sinagoga povsem varna in obenem tudi dostopna vsem, saj bodo odstranili vrsto arhitekturnih pregrad. Protipožarni načrt so sicer morali odobriti gasilci, spomeniško varstvo in tržaški rabin. Čeprav sinagoge ne uporabljajo več za verske obrede, bo ostala »košer« - to se pravi v skladu z verskimi pravili.