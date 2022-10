Obnova pogorelih kraških gozdov bo stekla že letos

Po predlogu sanacijskega načrta za preprečitev nadaljnje degradacije gozdnih rastišč bodo na slovenski strani državne meje že v letošnjem letu začeli z obnovo gozdov, poškodovanih v požaru na goriškem in delno komenskem Krasu. Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s tremi prizadetimi občinami Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Komen, Fundacijo Vrabček upanja ter ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do konca leta 2022 načrtuje nabiranje semen, nakup sadik in organizacijo treh dogodkov obnove gozdov za prostovoljce in organizacije.

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je konec septembra na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oddal načrt sanacije gozdov, poškodovanih v požaru na Krasu. Trenutno poteka nabiranje semen avtohtonih gozdnih drevesnih vrst v registriranih gozdnih semenskih objektih, ki ga izvajajo poklicni gozdni semenarji, hkrati pa ZGS koordinira prostovoljne akcije nabiranja semen z organiziranimi skupinami. Poleg tega bodo nabavljene sadike puhastega hrasta in črnike (skupaj približno 19.000 sadik, od tega 15.000 sadik puhastega hrasta in 4.000 črnik).

Prvo nabiranje semen in nakup sadik bosta financirana iz donacij in prispevkov, zbranih v akciji Skupaj za Kras preko Fundacije Vrabček upanja, saj proračunska in evropska sredstva še niso na voljo. Za dragoceno podporo se iz centra za obnovo pogorelega Krasa iskreno zahvaljujejo donatorjem, tako posameznikom kot podjetjem. Hkrati sporočajo, da bo pomoč, tako v donacijah kot v delu na terenu, dobrodošla in potrebna tudi v prihodnjih letih, saj bo sanacija pogorišča trajala desetletja. Obnova gozdov bo najprej stekla na območjih, ki so bila v požaru najbolj prizadeta in so v načrtu sanacije opredeljena kot prioritetna. Zlasti gre za gozdove nad Mirnom in na Cerju.