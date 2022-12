Obnoviti osnovno šolo ali zgraditi novo?

Kaj je bolj smotrno? Obnoviti sedanje osnovnošolsko poslopje ali zgraditi čisto novo šolo z novo prerazporeditvijo notranjih prostorov, ki bi bolj ustrezali sedanjim izobraževalnim potrebam. Na doberdobski občini so pred zahtevno odločitvijo glede prihodnosti osnovne šole Prežihovega Voranca, zaradi česar so pozvali tehnični urad, naj preveri, koliko bi stala gradnja čisto novega šolskega poslopja.

Pred nekaj leti so v Doberdobu preverili potresno varnost tako otroškega vrtca Čriček kot osnovne šole Prežihovega Voranca. Izkazalo se je, da sta bili obe poslopji potrebni prenove, saj nista več odgovarjali najnovejšim protipotresnim predpisom, ki postavljajo precej višje varnostne standardne od nekdanjih; na doberdobski občini so sprožili ustrezna postopka in si pred tremi leti zagotovili prispevek medobčinske unije Kras, Soča, Jadran za prenovo otroškega vrtca.

Gradbena dela, vredna nekaj več kot dvesto tisoč evrov, so ravnokar v teku in se bodo zaključila v kratkem, tako da naj bi se otroci v prenovljeni vrtec vrnili januarja.

Sredstev za obnovo osnovne šole si na doberdobski občini še niso zagotovili, sicer so na podlagi preliminarnega načrta ugotovili, da bi bilo za prilagoditev osnovnošolskega poslopja najnovejšim protipotresnim predpisom potrebnih 780.000 evrov.

Med enim izmed zadnjih zasedanj doberdobskega občinskega odbora so odobrili izvršni načrt in sočasno pozvali občinski tehnični urad, naj preveri tudi, koliko bi znašali stroški za porušenje sedanjega dotrajanega osnovnošolskega poslopja in za izgradnjo čisto nove šole.

»Če bi se odločili, da prenovimo sedanjo šolsko stavbo in jo prilagodimo potresnim predpisom, ne bi mogli preurediti njene notranjosti. Vse bi moralo v glavnem ostati, kot je. Ne bi mogli spremeniti velikosti učilnic, ne bi mogli pridobiti jedilnice, ne bi mogli vode speljat v druge prostore, da bi v njih uredili laboratorije. Zaradi tega smo poverili nalogo tehničnemu uradu, da preveri, koliko bi stala izgradnja čisto novega poslopja, ki bi povsem odgovarjalo izobraževalnim potrebam, saj bi med drugim načrt za prerazporeditev notranjih prostorov pripravili v sodelovanju z vodstvom Večstopenjske šole Doberdob,« pravi doberdobski župan Fabio Vizintin, po katerem še nimajo finančnih sredstev za izvedbo gradbenih del niti v primeru, da bi se odločili za prenovo sedanjega šolskega poslopja.