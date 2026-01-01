Oboji so premagali mraz: v Gorici glasba in ognjemet, v Novi Gorici Mambo Kings (foto)

Glasba in ognjemet sta premagala mraz, saj se je veliko ljudi v Gorici in Novi Gorici udeležilo silvestrskih prireditev, ki sta ju priredili obe občini. Na goriškem Travniku je silvestrsko praznovanje uvedla skupino SOS Live Band, ki je postregla z vrsto italijanskih in mednarodnih uspešnic. Tik pred polnočjo so na oder za pozdrav in voščilo stopili predstavniki goriške občine, polnoči pa je sledil petnajstminutni ognjemet, ob zaključku katerega so poln Travnik, na katerem so letos zaradi varnostnih razlogov prvič omejili dostop na 4500 ljudi, zabavali člani projekta El Miami Show, ki ga sestavljajo nastopajoči s Kube, iz Italije, Dominikanske republike in Venezuele, glasbo pa sta vrtela didžeja Shadai in Sale Sanchez iz radia Piterpan, medtem ko je večer vodila Linda Fiore.

Pestro je bilo Novi Gorici, kjer niti najdaljša noč v letu ni bila izjema, ki bi preprečila nadaljevanje pestrega koncertnega programa. Tokrat je na odru, ki je nameščen v Kidričevi ulici, nastopila skupina Mambo Kings, njena glasba pa je dvignila na noge številne osebe, ki so se odločile, da bodo novo leto pričakale v Novi Gorici.