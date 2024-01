Obravnava o padcu mlaja odložena zaradi pogajanj

Na goriškem sodišču je v sredo potekal predobravnavni narok v zvezi z nesrečo, do katere je prišlo na predvečer prvega maja 2022 v Podgori, kjer je med postavljanjem mlaja visoko drevo padlo na Michelo Sgubin iz Krmina.

Sodnica Fabrizia De Vincenzi je pristala na predlog za odložitev obravnave, ki so ga skupaj predlagali javna tožilka Ilaria Iozzi, odvetnik oškodovanih strank (poleg Michele Sgubin sta to še njen oče in njena mama) Stefano Buonocore iz Vidma in odvetniki 32 obdolžencev.

Med odvetniki obdolžencev je tudi Marco Jarc, ki pojasnjuje, da so v dogovoru z odvetnikom oškodovanih strank in javne tožilke zaprosili za odlog obravnave, ker so ravnokar v teku pogajanja, da bi se oškodovane stranke odločile za umik kazenske ovadbe in da bi se zatem kazenski postopek zaključil, nakar bi se zadeva nadaljevala na civilni ravni.

Odvetnik Damijan Terpin razlaga, da bi v primeru sklenitve dogovora in prekinitve kazenskega postopka ostalo odprto odškodninsko vprašanje, o katerem še ni mogoče govoriti, saj trenutno še ni formalnega zahtevka. Jarc pričakuje, da bodo v prihodnjih tednih formalizirali dogovor o umiku kazenske ovadbe z odvetnikom oškodovanih strank, sicer se sprašuje, zakaj javno tožilstvo doslej ni postopalo tudi proti goriški občini, ki po njegovem mnenju nosi vsaj civilno odgovornost za dogodek. Odvetnik Vanek Battello pristavlja, da si bodo oškodovanci - vsaj tako je včeraj napovedal njihov odvetnik - v nadaljevanju prizadevali ravno za vključitev v civilni postopek tudi goriške občine. Jarc za zaključek dodaja, da je iz človeške plati celotna zadeva za oškodovanko nedvomno zelo težka, saj je utrpela hude posledice, po drugi strani so seveda zelo prizadeti tudi vsi obdolženci.

Sodnica Fabrizia De Vincenzi je prihodnjo obravnavo sklicala konec marca. Oškodovanka bo do takrat sporočila sodišču svojo odločitev; če bo umaknila ovadbo, se bo kazenski postopek zaključil in se bo zadeva v nadaljevanju urejala na civilni ravni.