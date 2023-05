Lokalni policisti so v zadnjih dveh tednih izvedli niz poostrenih nadzorov, med katerimi so preverjali, ali kolesarji spoštujejo prometne predpise. Skupno so obravnavali 726 kolesarjev in naložili 78 glob. Poostrene nadzore so izvajali med 7. in 20. uro v osemnajstih ulicah mestnega središča, kjer je največ kolesarskega prometa. Naložene globe so v glavnem zadevale vožnjo po pločniku in v nasprotno smer.