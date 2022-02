Obrežno rastlinje zaklad biotske raznovrstnosti

Ohraniti je treba obrežno rastlinje, ki raste ob namakalnih kanalih in ob vodotokih ob robu kmetijskih površin, saj predstavlja zatočišče za številne živalske vrste in prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. V deželnem naravnem rezervatu ob izlivu Soče so v okviru evropskega projekta Grevislin, za izvajanje katerega so prejeli finančna sredstva iz sklada Interreg Italija-Slovenija 2014-2020, izpeljali preverjanje prisotnosti živalskih in rastlinskih vrst. Posebno pozornost so namenili vodotokom in namakalnim kanalom ob kmetijskih površinah, pri čemer so ugotovili izredno pomembno vlogo obrežnega rastlinja za zagotavljanje ustreznih življenjskih pogojev za najrazličnejše živali in rastline.

Če hoče biti kmetijstvo okolju prijazno in hoče prispevati k ohranjanju biodiverzitete, je nujno, da se posebna pozornost namenja ravno ohranjanju čim bolj naravnega videza vodotokov; ohranjati je treba grmičevje in drugo rastlinje, ki raste ob vodi, saj predstavlja zatočišče za razne vrste žuželk, plazilcev, ptičev in drugih živali. K ohranjanju biotske raznovrstnosti je mogoče prispevati tudi z ohranjanjem trstišč, kjer gnezdijo ptice, in s pozno košnjo bregov kanalov, kar omogoča raznim vrstam žuželk, da speljejo do konca svoj življenjski ciklus in se pripravijo na zimo.