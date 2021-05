Od Barbane do Gradeža

Gradež bo septembra prizorišče že 22. tekme v triatlonu, ki jo prireja društvo Adria Gorizia Triathlon. Udeleženci bodo tekmovali na olimpijski razdalji, prvič bo na voljo tudi sprint tekma. Da bi začeli novo sezono na najboljši način, so se organizatorji triatlona odločili, da poskrbijo še za tekmo v daljinskem plavanju. Na sporedu bo v soboto, 5. junija; tekmovalci bodo plavali od Barbane do mestnega središča, skupno se bo nabralo 3,8 kilometra plavanja. »Po lanskem zelo težkem letu si želimo novih izzivov. Zato smo tekmi v olimpijskem triatlonu dodali še sprint tekmo, seveda z upanjem, da ponovimo zelo uspešno izvedbo iz leta 2019,« pravi predsednik triatlonskega društva Marco Vidoz. Lani triatlona niso izpeljali, zato so športnikom ponudili prvo izvedbo tekme v daljinskem plavanju s startom na Barbani. Ker je bila zelo uspešno, so se odločili, da jo letos ponovijo. Na dan tekme bo plovba po Gradeški laguni začasno prepovedana.