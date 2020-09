Od Prešerna do mimoze ... vse tja do Polinezije

Pri Kulturnem društvu Briški grič jim je končno uspelo spraviti pod streho proslavo ob dnevu slovenske kulture in mednarodnega dneva žena, ki bi morala biti marca letos, izbruh koronavirusa pa je prizadevnim Števerjancem prekrižal račune. Z nekoliko spremenjenim in razmeram še »neukročenega« Covida-19 prilagojenim programom so svojo tradicionalno proslavo pripravili v četrtek v svoji dvorani na Bukovju. Ob spoštovanju vseh varnostnih predpisov z obvezno uporabo zaščitnih mask, upoštevanjem varnostne razdalje ter pripravo seznama prisotnih, je proslavo oblikovala skupina mladih recitatorjev, člani fotokluba Skupina75 s pripravo fotorazstave ter gostja večera Jasna Tuta. Tradicionalnemu naslovu Od Prešerna do mimoze bi dodali še: ... in do Polinezije. Večer je bil namreč pretežno posvečen prav skupinam otokov in otočkov, ki na južnem Tihem oceanu sestavljajo Francosko Polinezijo. Te odmaknjene kraje je pred kakim letom z jadrnico obiskala prav Tržačanka Jasna Tuta.

Med gosti večera gre omeniti odbornico za kulturne dejavnosti pri občini Števerjan, Martino Valentinčič ter predstavnike SKGZ in ZSKD. V imenu društva je publiko pozdravila Jasna Tomsič, ki je tudi povezovala prijetno zasnovan kulturni večer. Omenila je Prešerna in njegovo veličino, zaustavila pa se je tudi na mimozi, ki je znanilka korenitih sprememb in prinašalka upanja in veselja. Gre torej za dva simbolna praznika, ki sta prirasla k srcu slovenskemu narodu.