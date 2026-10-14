Po operaciji je preživel mirno noč

Papež Leon XIV. je po torkovi uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemelli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes sporočili iz vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. »Papež je noč preživel mirno. Dodatne informacije bodo znane pozneje danes,« so sporočili po tem, ko je 71-letni papež v torek prestal uspešno operacijo pljuč brez zapletov, poroča spletni portal Vatican News.

Sprva so iz Vatikana sporočili, da mu bodo zdravniki odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, ki so ga odkrili med rutinskim pregledom. Po operaciji pa so v torek zvečer sporočili, da so mu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakavo tvorbo. Dodali so, da je analiza tkiva med operacijo »potrdila diagnozo pljučnega adenokarcinoma, na katerega so posumili že na podlagi predoperativnih preiskav«.

Sporočili so tudi, da se je papež po operaciji, ki je minila brez zapletov in je trajala okoli 90 minut, vrnil v svojo sobo. Zvečer je prosil za večerjo in večer preživel v družbi svojih tajnikov ter drugega vatikanskega osebja. Po navedbah Vatikana bo za okrevanje po operaciji predvidoma potreboval en teden, vse njegove obveznosti pa so odpovedali do prihodnjega torka.Papež je javnost o posegu obvestil v nedeljo po opoldanski molitvi Angelovega češčenja in dejal, da se je ob upoštevanju nasveta zdravnikov odločil za operacijo. To je njegova prva hospitalizacija, odkar je maja lani postal sveti oče.Žena papeževega starejšega brata Louisa Prevosta, ki živi na Floridi, je v torek za ameriško televizijo CBS povedala, da se tudi on zdravi zaradi raka. Po besedah Deborah Prevost se njen 74-letni soprog zdravi zaradi multiplega mieloma, redke oblike krvnega raka. Prvič so mu ga diagnosticirali leta 2017, po zdravljenju z matični celicami leta 2019 pa je bila bolezen dolgo pod nadzorom, je povedala po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.