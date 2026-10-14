Mladi so izbrali filme za mlade

Mednarodni filmski festival Kinotrip vsako leto prinese izbrane filme za raznolike filmske okuse z bogatim spremljevalnim programom. Program izberejo mladi člani programske ekipe Kinotripa, projekcije pa so namenjene v prvi vrsti mladim. Letošnja edicija bo potekala od jutri do nedelje v ljubljanskem Kinodvoru. Festival bo uradno odprt z drzno, srce parajočo in poživljajočo zgodbo o štirih dekletih v Berlinu. Gre za film Danke für Nichts - Hvala za nič (Stella Marie Markert, Nemčija, 2025, 108 minut). Projekciji, ki bo na sporedu ob 19. uri, bo sledil pogovor z igralko iz filma Safinaz Sattar.Posebej bi opozorili tudi na film Roobah va Mah soorati - Lisica pod rožnato luno (Mehrdad Oskouei, Soraya Akhlaghi; Iran, Francija, 2025, 76 min.), kateremu bo sledil pogovor s Charmine Keza, mlado begunko iz Burundija, in Tajo Premk iz organizacije Amnesty International Slovenije. Film (jutri ob 16.00) pripoveduje o šestnajstletni Sorayi, ki ne pozna običajnega najstniškega življenja. Namesto da bi obiskovala šolo in se družila s prijatelji, že pet let išče pot iz Irana, zato da bi se pridružila mami v Avstriji. Pot do tja je nevarna, saj vsak poskus nedovoljenega prehoda meje pomeni tveganje za lastno življenje. Svoje strahove, bolečino in upanje preliva v risbe in kipe, katerih osrednji lik je njen alter ego – žalostni klovn.V okvirju festivala si bo mogoče ogledati še naslednje filme: Nuclear Boy - Jedrski fant (Joren Molter, Nizozemska, 2025, 78 min.), Matapanki (Diego Fuentes, Čile, 2025, 71 min.), La Gradiva (Marine Atlan; Francija, Italija, 2026, 145 min) in Moonlight - Mesečina (Barry Jenkins, ZDA, 2016, 111 min.).V okviru festivala prirejo tudi Kinotripčič s projekcijami kratkih filmov. V spremljevalni program sodijo še pogovori z gosti, delavnica filmske kritike, druženje ob izbrani glasbi v Kavarni Kinodvora. Dodatne informacije so na voljo na tej povezavi.