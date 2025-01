Od zvoka neandertalčeve piščali do eksplozivnih umetniških točk

V Novi Gorici so danes predstavili program celodnevnega dogajanja, ki bo na sporedu na dan odprtja Evropske prestolnice kulture 2025 v soboto, 8. februarja. Dogajanje na dan odprtja bo potekalo v obeh mestih – Novi Gorici in Gorici – in v štirih delih. »Dnevni del se bo začel ob 10. uri na goriški železniški postaji, kjer bodo združeni pihalni orkestri začeli svojo pot po Korzu proti središču mesta. Pri Trgovskem domu bo ob 10.45 glasbeno štafeto prevzel združeni orkester slovenske in italijanske policije, njegovi člani, ki bodo pripotovali iz Ljubljane in Rima, pa se bodo srečali in prvič zaigrali skupaj prav za to priložnost,« pojasnjuje Neda Rusjan Bric, režiserka otvoritvene slovesnosti, in napoveduje, da bosta ob 11.15 godbenike na Travniku pričakala župana Gorice Rodolfo Ziberna in Nove Gorice Samo Turel.

»Z bogatim kulturnim programom se bo začela čezmejna parada z velikansko množico nastopajočih, preko 700 na vsaki strani meje. Športna in kulturna društva od vsepovsod bodo v dvourni paradi, ki jo pripravljata Tamara Babič Nikiforov ter Jasmin Kovic in Stefano Palaferri, napolnila ulice s plesom, glasbo in petjem. Mejo bo parada prešla okoli 14. ure na mejnem prehodu na Erjavčevi ulici in pot nadaljevala do Bevkovega trga, kjer jo bosta ob 15. uri pričakala oba župana, Samo Turel in Rodolfo Ziberna. Ob 16. uri bo sledil slovesni dogodek z nagovori na Trgu Evrope / Transalpina. Na skupnem trgu bodo na slovesnem delu otvoritve nastopili govorniki, poleg slovenske predsednice Nataše Pirc Musar in italijanskega predsednika Sergia Mattarelle še številni drugi visoki predstavniki Slovenije, Italije in Evropske komisije. Himni bosta izvedla združena policijska orkestra obeh držav. Dogodek bosta vodila voditelja Lara Komar in Eugen Ban, za kulturni poudarek pa bodo poskrbeli pevec Boris Benko, goriška pevka Tish in združeni mladinski pevski zbori šol z obeh strani meje pod vodstvom in koordinacijo Mojce Maver Podbersič. Skupaj bodo izvedli skladbo Skupaj/Insieme v novi priredbi Dua Silence. Pod scenografijo se podpisuje scenograf in arhitekt Andrej Stražišar, kostumografijo si je zamislila Matea Benedetti, organizacija dogodka pa je v rokah zavoda Promoturismo FVG in Dežele Furlanija - Julijska krajina,« pravi Neda Rusjan Bric. Dogajanje na Trgu Evrope/Transalpina ob 16. uri bo najbolje spremljati v neposrednem prenosu na prvem programu Televizije Slovenija ali na velikih zaslonih na Bevkovem trgu in na goriškem Travniku, saj bo zaradi varnostnih ukrepov in pomanjkanja prostora dostop do trga omejen.

Umetniški spektakel otvoritve GO! 2025 na Trgu Edvarda Kardelja oz. travniku pred novogoriško mestno hišo se bo začel ob 18. uri s pozdravom predsednika slovenske vlade Roberta Goloba. »Multiinstrumentalist Boštjan Gombač nas bo s pomočjo zvokov neandertalčeve piščali, najstarejšega instrumenta na svetu, in v spremstvu pihalnih orkestrov iz Idrije in s Cerknega, povabil na pot skozi vsebine, ki pripovedujejo našo brezmejno zgodbo z jezikom umetnosti: od reke z dvema imenoma, Soča/Isonzo, ki se rodi v slovenskih hribih in se razlije v morje na italijanski strani, do rojstva dveh Goric. Razkriti bodo umetniški programski vrhunci prihajajočega leta evropske prestolnice kulture. S kratkimi, eksplozivnimi umetniškimi točkami, izbrano glasbo, sliko in besedo v dveh jezikih bomo povabljeni k proslavljanju brezmejnega dneva otvoritve, še bolj pa k temu, da bi Novo Gorico z Gorico obiskovali vse leto, ko bosta mesti nosili ta prestižni naslov,« pravi Neda Rusjan Bric, po kateri bo veličastna scenografija, ki obsega fasade stavb in celoten travnik pred SNG Nova Gorica ter občinsko palačo, delo scenografa Marca Juratovca. Glasbeni del je zasnoval dirigent, skladatelj in aranžer Patrik Greblo. Skupaj z Duom Silence, ki ga sestavljata Boris Benko in Primož Hladnik, so ustvarili avtorsko glasbo in priredbe, na Dunaju živeči domačin Simon Perčič pa je prispeval koračnico za godbe na pihala. Kostumografijo za obe prizorišči je oblikovala Matea Benedetti, svetovno znana modna oblikovalka na področju trajnostne mode, ki ima tudi v uradnem programu EPK svoj projekt. Vizualije in mappingi so stvaritve izjemnega videasta Dena Baruce, filmi pa posneti pod taktirko režiserja in snemalca Matjaža Mraka. Oblikovanje svetlobe bo v rokah mojstrov luči Andreja Hajdinjaka in Matjaža Bajca, za izjemno večdimenzionalno zvočno vzdušje pa bo poskrbel priznani oblikovalec zvoka Marko Turel.

V točkah, s katerimi bomo predstavili posamezne programe, bodo sodelovali igralci Lara Fortuna, Martin Mlakar, Francesco Borchi, Gaja Višnar, člani Mladega odra AMO in dijaki Umetniške gimnazije Nova Gorica, v Berlinu živeči ilustrator Cosimo Miorelli, svetovno znana akrobatska skupina Dunking Devils, kultni Duo Silence, virtuozna pianista Alexander Gadžijev in Giuseppe Guarrera, plesna skupina MN Dance Company s plesalci Branka Potočana, umetniški kolektiv BridA, mednarodno uveljavljena slovenska DJ-ka Brina Knauss, rokovska zvezda in domačin Bor Zuljan ter skupina MRFY s pesmijo, ustvarjeno skupaj s skupino Laibach. Za konec bodo operni solisti Raiven, Laura Ulloa, Gregor Ravnik in Federico Lepre skupaj z opernim zborom Borderless Opera Choir pod vodstvom zborovodje Elie Macrìja in s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija izvedli priredbo pesmi Skupaj/Insieme, ki bo rdeča nit slavnostnega dne. V programu prireditve je seveda še nekaj malih presenečenj, ki jih hranimo kot skrivnost do slavnostnega dne.

Celodnevno dogajanje bo ob 18.45 nadgradila brezmejna zabava. DJ Brina Knauss bo začela dogajanje na Trgu Edvarda Kardelja in še dobro uro zabavala goste na istem prizorišču. Ob 19. uri bodo na Travniku nastopili Remo Anzovino, Tish in 40 Fingers. Na Trgu Evrope/Transalpina se bo ob 20.30 začela zabava z drugima dvema DJ-jema, nastopila bosta DADDY G (Massive Attack) in Andy Smith (Portishead). Za tiste, ki si želijo žive glasbe, bo ob 20. uri na Bevkovem trgu nastopila skupina MRFY. Zabava se bo nadaljevala pozno v noč ali v jutro po barih, klubih in restavracijah obeh mest.

Neda Rusjan Bric je program predstavila skupaj z županoma Ziberno in Turelom in direktorico Zavoda GO! 2025 Mijo Lorbek.