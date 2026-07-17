Oddelek za nervorazvojne motnje otrok in mladostnikov dobil slovensko ekipo

V okviru oddelka za nevrorazvojne motnje ter psihopatologijo v otroštvu in mladostništvu na Goriškem so uradno ustanovili slovensko večpoklicno ekipo, so sporočili iz tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi. Z ukrepom so formalizirali dejavnost, ki so jo zdravstvene službe opravljale že doslej, in odgovorili na pričakovanja slovenske narodne skupnosti, ki je dolgo opozarjala na potrebo po slovenski socio-psihopedagoški službi tudi na Goriškem.

Obravnava pripadnikov slovenske jezikovne skupnosti bo tako postala prepoznavnejša, okrepilo pa se bo tudi sodelovanje z družinami, šolami in službami na območju. Pri Asugi še poudarjajo, da želijo prebivalcem zagotoviti kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo, ki upošteva njihove jezikovne in kulturne posebnosti. Slovenska večpoklicna ekipa bo otrokom in mladostnikom zagotavljala ustrezno, celostno in multidisciplinarno obravnavo.