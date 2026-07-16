Pričenja se filmski festival Amidei

Danes se začenja 45. filmski festival Sergio Amidei. Uradno odprtje bo ob 21.15 v parku Vile Coronini Cronberg, kjer bodo predvajali kratkometražni film Aprile 1905 oz. projekt Občine Gorica, ki je nastal v sodelovanju s filmsko smerjo DAMS videmske univerze, sledil bo celovečerec La Grazia Paola Sorrentina, ki se poteguje za nagrado za najboljši filmski scenarij.Današnji program se bo začel že pred uradnim odprtjem, in sicer v jutranjih urah, ko bo v kinodvorani 1 Kinemaxa na Travniku od 10. ure dalje program za otroke Amidei Kids, ki letos ponuja niz kratkih filmov iz vzhodne Evrope ter francosko-belgijsko koprodukcijo Široko in kraljestvo vetrov. Ob 10. uri pa bodo v dvorani 2 začeli s predvajanjem del režiserja, scenarista in pisatelja Marca Tullia Giordane, ki je letošnji prejemnik nagrade za življenjski opus. Najprej bo na sporedu prvi del filma Notti e nebbie, ob 14. uri pa film Maledetti vi amerò. Ob 16.15 bodo nato v sklopu posebnih dogodkov predvajali kratkometražna filma Mi manchi in Il gusto della gioia, ob 17. uri pa dokumentarec o Sergiu Amideiu Ettoreja Scole. Ob 18. uri bo v dvorani 2 pogovor s producentko Adriano Chiesa di Palma.