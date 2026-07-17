V Bocnu so se izognili tragediji, polemiki pa ne

Če bi se streha osrednjega poslopja bocenskega sodišča, kjer ravno potekajo obnovitvena dela, včeraj zrušila ob kaki drugi uri in ne ob 6.24 zjutraj, bi bil izid najbrž tragičen. V stavbi iz časa fašizma, v strehi katere je včeraj zazevala luknja, namreč v času, ko je sodišče odprto, dela približno 150 ljudi, če k temu prištejemo še gradbene delavce, število potencialnih žrtev postane še višje. Toda včeraj so v prostorih sodišča v trenutku zrušitve bili le vratar in šest uslužbencev, ki skrbijo za čistočo – le eden izmed teh je utrpel nekaj prask, ostali so jo odnesli brez poškodb, čeprav pretreseni in z občutkom, da jih je rešil čudež. Da je šlo za čudež, je ob prihodu pred sodišče v Bocnu dejala tudi njegova predsednica Francesca Bortolotti.

Na kraj so prispele tudi pasje enote, da bi se prepričali, ali je gradbeni material, ki se je sesedel vase, morebiti koga pokopal. Gasilci in pripadniki civilne zaščite so bili brez besed, češ da česa takega še niso videli. »Sprva smo se celo zbali, da je šlo za atentat,« je dejal pristojni gasilski inšpektor. A hipoteza je bila takoj ovržena.

Zrušitev jih ne moti

Sven Knoll, bocenski pokrajinski svetnik stranke Južnotirolske svobode (STF), je zahteval odstop pristojnega pokrajinskega odbornika Christiana Bianchija (Naprej, Italija). Knoll meni, da je trošenje denarja za obnovo fašistične stavbe nesmiselno, ker bi jo bilo treba preprosto zrušiti in namesto nje zgraditi novo. Bivši vodja južnotirolskih strelcev (Schützen) Jürgen Wirth Anderlan, ki zdaj v bocenskem pokrajinskem svetu zastopa barve svoje stranke JWA, pa je na Facebooku objavil fotografijo sodišča s pripisom »fašistični tempelj se ruši ...«, kar ni ostalo neopaženo.