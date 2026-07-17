Služila je z vsebinami za odrasle, davkov pa ni plačala

S ponujanjem vsebin za odrasle na znani spletni platformi je v zadnjih letih zaslužila 250.000 evrov, dohodkov pa ni prijavila. Finančni policisti z guminske postaje so utajevalki prišli na sled z inšpekcijskim pregledom in obdelavo finančnih podatkov, ki so jih prejeli od platforme, na kateri je ženska objavljala vsebine.

Preiskava je del prizadevanj finančne policije za boj proti davčnim utajam, s posebnim poudarkom na t. i. »ekonomiji digitalnih ustvarjalcev«, za katero je značilno ustvarjanje visokih prihodkov.

Policisti so primer prijavili Agenciji za javne prihodke, ki bo poskrbela za izterjavo dolgovanih zneskov, vključno s sankcijami.