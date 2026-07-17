Tudi Ljubki Šorli posvetili stensko poslikavo

Ronška občina in občinska knjižnica Sandra Pertinija sta v sredo uradno predstavili stenski poslikavi, ki sta nastali na posebni delavnici ulične umetnosti. Štirje mladi iz okolice - Carla, Francesco, Luigi in Niki - so ju ustvarili v tesnem sodelovanju s priznanim tržaškim umetnikom Mattio Campo Dall’Ortom.

Umetnik od leta 1997 raziskuje sodobne izrazne oblike in ustvarjalnost urbanih subkultur. Pri svojem delu uporablja različne medije, od slikarstva, instalacij in kaligrafije do umetniških knjig, fotografije in grafičnega oblikovanja. Za svoje projekte je prejel več priznanj na državnih in mednarodnih natečajih, stenske poslikave in druge projekte urbane ustvarjalnosti pa je izvedel v številnih državah. Med drugim je okrasil novo stavbo sovodenjskega vrtca.

Ronški deli sta nastali v okviru deželnega razpisa, na katerem je občina s svojim predlogom osvojila prvo mesto. Spomladi je tako prejela sredstva in strokovno podporo za izvedbo projekta. Prvo poslikavo so kljub dežju odkrili v Romjanu, nedaleč od slovenske osnovne šole Ljubke Šorli. Posvečena je prav slovenski pedagoginji in pesnici, po kateri je šola poimenovana. Umetniki so z živimi barvami polepšali električno transformatorsko postajo na bližnjem parkirišču. Upodobili so knjige in igrače kot pomembne temelje vzgoje in odraščanja mladih.Odprtja so se udeležili ustvarjalci, župan Mauro Benvenuto ter odborniki Monica Carta, Gianpaolo Martinelli in Michela Lorenzon. Zatem so se preselili še k podhodu pri železniški postaji, kjer so predstavili drugo poslikavo. Ta je posvečena temeljnim vrednotam Evropske unije.