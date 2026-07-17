Več kot 1500 pohodnikov za Goriški camino

Od svojega uradnega nastanka leta 2024 je Iter Goritiense ali Goriški camino prehodilo več kot 1500 pohodnikov in romarjev. Približno 82-kilometrsko čezmejno pešpot, ki povezuje oglejsko baziliko s frančiškanskim samostanom na Sveti Gori, je deželni turistični zavod PromoTurismo FVGvključil v seznam mreže priznanih pešpoti Furlanije - Julijske krajine. »To priznanje je tudi potrdilo o kakovosti dela, ki smo ga opravili v sodelovanju z Oglejem in Sveto Goro,« je uvodoma dejal Mattia Vecchi, projektni vodja Fundacije Socoba, ki upravlja oglejsko baziliko, na včerajšnjem delovnem srečanju v Kulturnem domu.

Udeležili so se ga župani in občinski odborniki slovenskih in italijanskih občin, skozi katere vodi Goriški camino, predstavniki turističnih agencij iz Slovenije in FJK ter člani EZTSGO. Romarska pot je namreč nastala v sklopu projekta Walk 2 Spirit, ki ga je financiral Sklad za male projekte (SPF) iz programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO. Včerajšnje srečanje je bilo priložnost tudi za predstavitev prihodnjih razvojev v zvezi s pohodom in predvsem sodobne spletne aplikacije, ki bo omogočala pohodnikom še več informacij o krajih in storitvah.

EZTS projekt še naprej podpira

Pohod je razdeljen na štiri etape in prečka več občin:Oglej, Zagraj, Turjak, Škocijan, Sovodnje, Miren - Kostanjevico, Gorico, Nova Gorico. »Lepo je tudi videti pozitivne gospodarske učinke na občine, ki jih prečka pešpot,«je pristavil Vecchi. Direktor organizacije Socoba Andrea Bellavite pa je poudaril, da so je projekt uresničili s pomočjo EZTSGO. Namestnik direktorice evropskega združenja Tomaž Konrad je pohvalil izjemno delo ekipe, ki je projekt romarske poti udejanjila v dveh letih.

»Ta delavnica je namenjena predvsem temu, da se sprašujemo, kako bomo pot razvijali še v naslednjih letih. Da jo promoviramo in da nadgradimo na najboljši način, da bodo vsi vpleteni deležniki nekaj od tega imeli,« je dejal in nato pristavil, da bo EZTS GO Goriškemu kaminu nudil prostor znotraj svoje platforme. Poleg tega je izrazil namen, da bi Iter Goritiense in druge podobne poti vključili v večji projekt ter si na tak način zagotovili dodatna evropska sredstva.

V pomoč tudi aplikacija

Nace Novak, vodja projekta za Sveto Goro, je poudaril, da je romarska pot že dobro označena, ob njej pa se spontano širi mreža prenočišč. V prihodnje želijo izboljšati posamezne odseke, označiti pot tudi v obratni smeri, pripraviti kolesarske obvoze ter dodatne zanke, ki bi vključile Sabotin in Škabrijel. Poseben poudarek bo namenjen ranljivim skupinam, osebam z invalidnostmi in slabovidnim, in vključevanju mladih s čezmejnimi vodenji za šolarje.

Paolo Hmeljak iz agencije TMedia je predstavil spletno aplikacijo z GPS-sledenjem, informacijami o etapi, prenočiščih in storitvah, ki jo bodo nadgradili še s kanalom WhatsApp.