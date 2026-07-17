Včeraj so v Svetogorski četrti odprli novo počivališče za kolesarje in pešce. Uredili so ga na občinskem zemljišču nasproti sedeža gradbeniškega sklada Cassa Edile in ustanove Formedil, ki sta ga ob svoji 60-letnici podarila mestu. Postajališče je opremljeno z mizo in klopmi, stojali za kolesa, vodno pipo, stebričkom za popravilo koles ter javno dostopnim defibrilatorjem. V prihodnjih mesecih ga bodo dopolnili še z živo mejo in javorjem, nato pa bo za njegovo vzdrževanje skrbelaobčina. Predsednik sklada Aureliano Hoffmann, ki se poslavlja od svoje vloge, je poudaril, da odprtje pomeni hkrati poklon šestim desetletjem delovanja ustanove in zavezo prihodnosti. Po njegovih besedah je postajališče simbol sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem ter prispevek k bolj varnemu, prijetnejšemu in trajnostno naravnanemu mestnemu prostoru. Spregovorila je tudi goriška podžupanja Chiara Gatta in poudarila sodelovanje z Občino Gorica na področju dela. »To postajališče naj bo prostor za srečevanje,« je dejala in izpostavila tudi željo občinske uprave, da bi promovirala uporabo koles in trajnostne mobilnosti. Z ureditvijo novega počivališča so odstranili staro zarjavelo barako ter območje spremenili v varen in uporaben prostor, povezan s čezmejno kolesarsko in pešpotjo. Pot, ki jo je zasnoval in financiral EZTS GO, je zelo priljubljena tako med italijanskimi kot slovenskimi uporabniki. Projekt je spodbudil sklad Cassa edile z ustanovo Formedil, združenji in sindikati.