Odkrili ostaline dveh rimskih ladij

Med letošnjim poletjem so karabinjerji videmskega oddelka za zaščito kulturne dediščine pri Gradežu odkrili ostaline dveh antičnih rimskih ladij. Na prvo so naleteli med rednim preverjanjem gradeških podmorskih arheoloških najdišč. Takoj zatem so si območje ogledali podvodni arheologi iz videmske univerze, ki so opravili prva preverjanja in meritve. Ladja je dolga dvanajst metrov in jo zaznamujejo značilni vtiči, ki so se jih posluževali rimski mizarski mojstri med gradnjo plovil.

Po preverjanju so se karabinjerji v dogovoru s spomeniškim varstvom in videmsko univerzo odpravili še do najdišča, ki so ga odkrili leta 2019. Takrat so na morskem dnu opazili del sidra, medtem ko so tokrat nedaleč stran našli še nekaj lesenih ostalin, ki ravno tako pripadajo rimski ladji. Ob njih so našli še amforo, za katero glede na njene značilnosti ocenjujejo, da izhaja iz konca drugega oz. iz začetka prvega stoletja pred Kristusom.Včeraj so v Vidmu predstavili izsledke celotnega raziskovalnega dela; rektor videmske univerze Roberto Pinton se je zahvalil za sodelovanje karabinjerjem in spomeniškemu varstvu, s katerimi že leta sodelujejo pri odkrivanju izrednega arheološkega bogastva. Profesor metodologije arheološkega raziskovanja Massimo Capulli je poudaril, da je najdba dveh rimskih ladij na razdalji dveh kilometrov zelo zanimiva, saj se ena izmed njiju nahaja v laguni, medtem ko je druga v morju. Ladji sicer skupaj pričata o morskih poteh, ki so ob robu lagune vodile do nekdanjega oglejskega pristanišča.

»Z rednim preverjanjem podvodnih arheoloških najdišč preprečujemo, da bi se nepridipravi polastili arheološke dediščine; poleg tega smo nedvomno zadovoljni, da ob vsakem preverjanju poskrbimo tudi za nove najdbe in nova spoznanja,« je poudaril poveljnik videmskega karabinjerskega oddelka za zaščito kulturne dediščine, major Lorenzo Pella. Včerajšnjega srečanja v Vidmu sta se udeležila tudi gradeški župan Claudio Kovatsch in vodja spomeniškega varstva Simonetta Bonomi.