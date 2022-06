Odkrili tudi »hišni laboratorij« metamfetamina

Devet osumljencev, ovadenih za skupno 25 kaznivih dejanj s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami – to je izkupiček obsežne kriminalistične preiskave, ki se je od lanske jeseni pa do začetka tega meseca izvajala na slovenski strani meje. Večina osumljencev prihaja iz Nove Gorice in okolice. Po podatkih novogoriških kriminalistov so tudi njihovi italijanski kolegi na območju Vidma in Gorice izvedli več preiskovalnih ukrepov in pridržanj. Celoten predkazenski postopek je usmerjalo novogoriško okrožno državno tožilstvo, ki je na podlagi zakona od sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU, sodelovalo v za ta namen ustanovljeni skupni preiskovalni skupini z državnim tožilstvom iz Vidma.

Novogoriški kriminalisti so v sodelovanju s karabinjerji iz Gradišča in na podlagi lastnih ugotovitev dlje časa izvajali obsežno kriminalistično preiskavo s področja prepovedanih drog. V preiskavi, pri kateri so uporabljali tudi prikrite preiskovalne ukrepe, so razkrili kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s prodajo prepovedane droge na širšem območju Ajdovščine in Nove Gorice, posredno pa tudi v Italiji.

Zaključna akcija se je odvila prejšnjo sredo. Skoraj sto kriminalistov in policistov iz več policijskih uprav v Sloveniji, kriminalistov Generalne policijske uprave, policistov posebne policijske enote, vodnikov službenih psov za iskanje droge je opravilo osem hišnih preiskav – ena se je odvijala na območju Ljubljane – v osmih stanovanjskih objektih in petih vozilih ter tri osebne preiskave na območju ljubljanske in novogoriške policijske uprave. Štirim osumljencem je bila odvzeta prostost in odrejeno policijsko pridržanje. Naslednjega dne so bili trije pridržani osumljenci, stari 64, 36 in 43 let, vsi državljani Slovenije in živeči na širšem območju Nove Gorice oz. Ajdovščine, skupaj s kazensko ovadbo so bili privedeni na Okrožno sodišče v Novi Gorici, kjer je dežurni preiskovalni sodnik po zaslišanju zoper vse odredil pripor. »Sicer pa so enega izmed ovadenih prijeli in pridržali varnostni organi v Gorici v Republiki Italiji, kjer bo tudi kazensko procesiran. Tudi italijanski varnostni organi so v okviru svojih postopkov v tej preiskavi zasegli večjo količino prepovedane droge, ponarejene evrske bankovce in dve pištoli,« je včeraj pojasnil vodja novogoriških kriminalistov, Marino Pangos.

V okviru preiskovanja navedenih kaznivih dejanj je bilo zaseženih nekaj več kot 4 kilograme suhe konoplje, preko 200 gramov amfetamina, manjša količina kokaina in heroina, kar bi po grobih ocenah kriminalistov na črnem trgu dosegalo vrednost med 40 in 60.000 evri. Zasežena je bila še gotovina, pripomočki za prodajo prepovedanih drog, strelivo, domnevno ponarejeni zdravniški recepti, več ponarejenih evrskih bankovcev, več drugih predmetov, ki so jih osumljeni uporabljali in so nastali ali so bili pridobljeni s kaznivimi dejanji v povezavi s prepovedanimi drogami, kot so telefoni, osebni računalniki in drugi nosilci podatkov. V okviru ene izmed hišnih preiskav na širšem območju Nove Gorice je bil odkrit tudi »hišni laboratorij« za proizvodnjo sintetične droge metamfetamin.