Odkrivali kotičke in pridobivali dragocene izkušnje

Singers’ Corners, poseben čezmejni festival zborovskega petja, ki sta ga s podporo Sklada za male projekte GO! 2025 izpeljala novogoriška občina in ZSKP, se je zaključil v nedeljo na sedežu slovenskih organizaciji na Placuti. Vreme je prisililo organizatorje, da so izvedli matinejo pod streho: tokrat je šlo za pevski nastop predstavnikov furlanske in slovenske duše Gorice in za podelitev priznanj mednarodnega natečaja za zborovske skladbe Izvori Goriškosti.

Umetniški vodja natečaja David Bandelj je pojasnil, da se je razpis osredotočil na ljudsko pesem v jezikih, ki so prisotni na Goriškem. Kandidati so lahko napisali štiriglasno skladbo po melodiji z dokumentiranim izvorom. Odziv ni bil množičen, žirija (Stojan Kuret, Patrick Quaggiato, Tadeja Vulc) pa je predlagala za objavo tri skladbe. Samo ena je prejela drugo nagrado (prve in tretje niso podelili), in sicer Karlinca, ki jo je Peter Soban napisal po števerjanskem napevu, ki mu ga je zapela teta. Ostali dve žal nista ustrezali pogojem razpisa in nista bili nagrajeni, čeprav sta dovolj tehtno napisani za objavo. Priznanja za sodelovanje so prejeli Gašper Murovec, Silvan Zavadlav, Damijan Luin in Bernardino Zanetti.

Ob povezovanju Ilarie Bergnach, ki je tudi sodelovala pri celotni izvedbi projekta, sta pevsko noto matineje poskrbela MoPZ Mirko Filej pod vodstvom Davida Bandlja in zbor Coral di Lucinis pod vodstvom Mattea Donde. Predsednik ZSKP Miloš Čotar pa se je zahvalil celotni ekipi, pevcem in občinstvu ter poudaril, da je bilo skupno ustvarjanje pod zastavo EPK obogatitev na več ravneh.