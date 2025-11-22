Odnos do manjšin kot merilo demokracije

»Dovolite nam, da se zgledujemo po vašem primeru,« je o Gorici in Novi Gorici včeraj v nekdanji dvorani Pokrajinskega sveta izjavil Hartmut Leipner, podpredsednik FUEN-a in vodja delovne skupine slovanskih jezikov. Te dni namreč Gorica gosti 28. seminar AGSM - delovne skupine slovanskih manjšin v Evropi pri združenju FUEN. Tridnevnega dogodka, ki ga prireja zveza FUEN v sodelovanju s SSO in SKGZ, so se udeležili člani različnih slovanskih manjšin, med njimi Slovenci v Avstriji, Čehi na Slovaškem, Slovaki na Češkem, Gradiščanski Hrvati in Lužiški Srbi.

Gradijo mostove

V imenu gostiteljev je na včerajšnjem dopoldanskem uradnem odprtju vse navzoče pozdravil Evgen Ban, ki je moderiral dogodek. »Tu smo se zbrali, da bi okrepili to, kar nas povezuje: želja po sodelovanju, medsebojno razumevanje, iskreno spoznavanje naših kultur in izkušenj,« je uvodoma dejal Ban in nato predal besedo goriškemu županu Rodolfu Ziberni, ki je najprej izpostavil, da so v sklopu programa EPK 2025 nastala prava prijateljstva, ne le sodelovanja institucij. »Življenje ob meji je brez dvoma bolj zahtevno. Vsaka država ima svojo zakonodajo, svojo zgodovino in svoje navade. Vendar gorje nam, če bi te razlike želeli poenotiti,« je še dejal Ziberna in pristavil, da predstavlja prav te pravo bogastvo. Zaključil pa je še rekoč, da bi bil nujen politični korak ta, da bi Slovenci v Italiji imeli zagotovljenega predstavnika v italijanskem parlamentu.

Primer Gorice in Nove Gorice kaže, kako ključno je čezmejno sodelovanje, je izpostavil Lužiški Srb Hartmut Leipner. Predstavil je zvezo FUEN, ki si od leta 1949 prizadeva za manjšinske pravice v Evropi. Danes šteje preko 110 članic iz 34 evropskih držav. Delovna skupina slovanskih manjšin AGSM pa je bila ustanovljena pod okriljem FUEN-a leta 1996 in obsega 32 članic, je razložil. »Želim biti iskren. Pravice manjšin niso na vrhu evropskega dnevnega reda. Na evropski ravni se o naših težavah skoraj ne razpravlja,« je dejal Leipner. »Vrednost demokracije se lahko meri tudi po tem, kakšen je odnos do manjšin,« je poudaril. V zgodovinskem trenutku, ko pozornost Evrope do manjšin pada, je še toliko bolj pomembno poslanstvo skupne AGSM, ki gradi mostove, je še izpostavil Leipner in se zahvalil vsem državam, ki skupino podpirajo. »Meje so postale mostovi, vendar mostovi potrebujejo neprestano vzdrževanje,« je sklenil podpredsednik FUEN-a.