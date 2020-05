Odprtje še vedno uganka, notranjost so reorganizirali

»Želimo si, da bi nas Dežela obravnavala kot ustanovo, ki ima socialni pomen: kdor ne more v bazen in ima raznorazne težave, se zaradi zaprtja sooča z bolečinami. Če ne morejo v bazen, se ljudje ne naučijo plavati, kar je lahko ključnega pomena za preživetje, gobenem pomeni tudi, da niso fizično dejavni in se zato lahko tudi zredijo. Naša ustanova ne nazadnje zagotavlja zaposlitev številnim osebam, marsikdo izmed teh je doma že dva meseca brez nobenega dohodka.« Tako se glasi poziv Martine Gratton, podpredsednice športnega združenja Gorizia Nuoto, ki upravlja goriški občinski bazen na Rojcah.

»Zaprti smo od 9. marca in točno ne vemo, kaj se nam obeta. Govori se o 25. maju kot možnem datumu odprtja, vendar sploh ni nobene gotovosti. Odkar smo zaprli, se ožja skupina ljudi ni nikoli ustavila, skoraj dan in noč delamo na tem, da razumemo, kako lahko ponovno odpremo bazen. Razkužili smo vse, kar se je dalo: česar se ni dalo temeljito očistiti, smo odstranili in kupili novo, na primer kabine za preoblačenje. Reorganizirali smo tudi slačilnice, tako da bo vhod po enem, izhod pa po drugem kraju,« razlaga Martina Gratton.

Na Facebook strani združenja Gorizia Nuoto so v prejšnjih dneh objavili nekaj informativnih posnetkov, s katerimi razlagajo, kako se bodo uporabniki morali obnašati in katera pravila bodo morali spoštovati za uporabo bazena. Medosebna razdalja in zaščitna maska, ki jo bo treba nositi, vse dokler ne vstopimo v vodo, sta temeljnega pomena. Ob vhodu v stavbo bodo uporabniku najprej namerili telesno temperaturo. Ob vstopu v vežo pred slačilnice si bodo morali uporabniki sezuti čevlje in obleči natikače oz. bodo morali pokriti čevlje s plastično vrečko. Preoblačenje se bo odvilo v novih kabinah, ki jih bo osebje bazena takoj po uporabi razkužilo. Obleke, čevlje in torbe bodo morali uporabniki spraviti v vrečke za enkratno uporabo, ki jih bodo nudili v bazenu, slednje pa bo potrebno spraviti v omarice v slačilnicah. Na več točkah bodo tudi na voljo razkužilni geli za roke. Vsakdo, ki bo vstopil v bazen, bo tudi moral izpolniti obrazec, neke vrste samoizjavo, s katero bo izjavil, da mu niso potrdili okužbe s koronavirusom.V novih razmerah se bo seveda močno znižalo število oseb, ki bodo lahko istočasno uporabljale bazen. »V velikem notranjem bazenu bo lahko v eni progi po največ sedem oseb, v otroškem bazenu pa največ tri skupine po pet otrok. Najbolj optimistične napovedi pravijo, da bomo lahko sprejemali približno 30 do 35 odstotkov uporabnikov, ki smo jih doslej. To pomeni, recimo 140 oseb v enem dnevu. V normalnem popoldnevu med tednom smo jih prej sprejemali do 400, ob nedeljah do 800. Jasno je, da se nam glede na vse stroške, ki smo jih imeli za razkuženje in prilagajanje normam za zajezitev okužbe, s čisto ekonomskega vidika ne splača odpreti. S tem, da je bazen zaprt, nam vsak dan gre tisoč evrov samo za vodo in električno energijo. Vendar želimo odpreti, v to vlagamo vso svojo profesionalnost in trud,« pravi Martina Gratton.

Poletno obdobje je za bazen izjemno pomembno, saj poleg oseb, ki uživajo v zunanjem bazenu, imajo običajno tudi uspešno poletno središče. »Navadno sprejemamo od 300 do 350 otrok dnevno, tudi iz bližnjih občin. Če nam bodo dovolili odpreti, bomo lahko imeli do največ 100 otrok,« razlaga Martina Gratton. Za omejitev stikov z ljudmi so si tudi zamislili novo aplikacijo, s katero bodo uporabniki lahko vnaprej zasedli in plačali ležalnike in senčnike, tudi zunanji bar bo hrano in pijačo »dostavljal« kar ... k ležalniku.

Obdobje zaprtja je seveda prizadelo tudi vse zaposlene in sodelavce bazena. »Na 44 oseb, ki na en način ali drugi živijo od dela v bazenu, jih je samo 14 na čakanju. Od preostalih 30 pa jih je samo 18 izpolnjevalo pogoje za izredno podporo zavoda INPS. Preostali so brez dohodkov že dva meseca. V marsikaterem primeru gre za družine, kjer so tako starši kot otroci službeno vezani na bazen, kar pomeni, da so cele družine ostale brez denarja,« razlaga Martina Gratton. »K sreči nam je na pomoč priskočila občina, tako sam župan Rodolfo Ziberna kakor odbornik za športne dejavnosti Stefano Ceretta. Z občino smo v stalnem stiku, dovolili so nam, da prispevek za upravljanje bazena uporabimo zato, da zaposlenim delno anticipiramo plačo,« zaključuje podpredsednica združenja Gorizia Nuoto.