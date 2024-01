Ogrožajo jih vse višje položnice in najemnine

V svetovalnicah goriške Karitas, kjer sprejemajo med 800 in 1000 ljudi letno, vse več uporabnikov sprašuje za pomoč pri plačevanju najemnine, na splošno narašča med ljudmi skrb, da bi lahko izgubili svoj dom, saj je za veliko družin plačevanje stanarine in položnic postalo predrago. Da so težave tovrstne narave vse bolj prisotne in to predvsem pri mladih družinah z otroki, izhaja iz obračuna letnega delovanja goriške nadškofijske Karitas, ki je v pomoč šibkejšim čez leto 2023 snovala nove projekte in še dodatno okrepila svoje delovanje.

Najprej streha nad glavo

S projektom Housing First je v letu 2023 priskrbela stanovanje 13 brezdomcem oziroma osebam, ki so tvegale izselitev iz stanovanja. Še naprej so ponujali prostor za nočitev v dormitoriju Vescovini v Tržiču, kjer so med letom sprejemali približno sedem oseb na noč. V goriškem domu Faidutti in nekaterih stanovanjih na Goriškem preko socialne zadruge Murice trenutno gostijo 64 beguncev iz Ukrajine, z oktobrom letos pa so ponovno odprli za migrante Dom sv. Frančiška v Gorici, kjer v zimskih mesecih prenočuje okrog 40 prosilcev za azil, ki po balkanski poti prihajajo predvsem iz Pakistana, Bangladeša in Nepala. Okrog dvajset prosilcev za azil sprejema goriška Karitas tudi v Gradišču in Fari.

