Ohranjanje identitete in spoštovanje različnosti

S proslavo ob prazniku slovenske kulture se je zaključil niz srečanj Slo(ve) Ronke, ki sta ga priredila tamkajšnje slovensko jezikovno okence v sodelovanju z Združenjem staršev iz Romjana. Na večeru Luna poje so poudarili pomen gojenja slovenske kulture in jezika v sožitju z drugimi narodi in kulturami, ki živijo na teritoriju. Slavnostni govor so zaupali županu Mestne občine Nova Gorica, Samu Turelu.

Občinska odbornica Monica Carta je izrazila zadovoljstvo nad prvo izvedbo niza Slo(ve) Ronke in si zaželela, da bi ga v bodoče nadgradili. V imenu Združenja staršev Romjan je pozdravila Damiana Kobal, ki je izpostavila pomembnost ohranjanja maternega jezika in narodne identitete tudi na tem obronku sveta, kjer »biti manjšina je realnost in stalni spremljevalec je skrb, da ob ohranjanju svoje narodne identitete iščemo nove poti v duhu spoštovanja različnosti«. Kobalova je poudarila dosežke, ki jih je slovenska narodna skupnost v Ronkah dosegla po želji in potrebi prebivalcev: slovenska šola in vrtec, pevski zbor, knjižnični oddelek, združenje staršev in slovensko jezikovno okence. »In jezik danes še živi, krepi se naših srcih, krepi se v naši zavesti in zadoni v naših pesmih,« je zaključila.

Po uvodnem delu, ki sta ga s skladbama Pesem luni in Svetli akordi klavirja oblikovala Lara in Miro Černic ter moški pevski zbor Ermes Grion pod vodstvom Manuele Denise Marcuzzi, je slavnostni govor imel župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel.

V osrčju slovenske kulture

»Posebno prijeten je občutek, ko stojim tu, v osrčju slovenske kulture vaše skupnosti, ki jo s skupnimi močmi ustvarjate in sooblikujete že mnoga leta. In kar je dragoceno, delite jo z italijansko skupnostjo ter ji razkrivate lepoto slovenskega jezika in kulture,« je dejal Turel in poudaril pomen, ki sta ga slovenski jezik in predvsem narodna zavest imela pri oblikovanju samostojne države. »V jezikovnem in kulturnem bogastvu slovenskega naroda ima kultura, ki jo gojite v zamejstvu, poseben pomen. Pomaga ohraniti vašo identiteto in povezuje vse Slovence v enoten prostor,« je poudaril župan in opisal raznolikost slovenskih ustanov v Italiji. »Lahko ste ponosni na vso dejavnost, ki bogati vaše družbeno življenje in tudi dodatno krepi vezi z matičnim narodom,« je še povedal. Ob koncu je spomnil na naziv Evropske prestolnice kulture, ki ga bosta Nova Gorica in Gorica nosili leta 2025, saj je ta odlična priložnost, da se mednarodni skupnosti dokaže, da se lahko kljub boleči zgodovinski preteklosti sodeluje in gradi boljšo prihodnost.