Okostnjake položili v skupno kostnico

Človeške kosti, ki so jih pred nekaj meseci odkrili okoli goriške stolne cerkve, so shranili v skupno kostnico na glavnem goriškem pokopališču. Na posmrtne ostanke so med kopanjem naleteli delavci podjetja ICI Coop, ki po naročilu goriške občine preurejajo trg pred goriško stolno cerkvijo in območje ob njej; izkazalo se je, da je bilo okoli cerkve nekoč pokopališče, v rabi od srednjega veka do 18. stoletja.Nedaleč stran od desnega vogala cerkvenega pročelja so med deli naleteli tudi na temelje osmerokotne zgradbe. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi šlo za podzemno kostnico. Tamkajšnjih posmrtnih ostankov se doslej niso dotaknili, ostajajo torej na svojem mestu v starodavni kostnici, ki jo morajo arheologi in zgodovinarji še temeljito proučiti. Nekatere izmed ostalih okostnjakov – na celotnem območju jih je bilo izkopanih približno 80 – pa je pogrebna služba v prejšnjih dneh v cinkanih škatlah položila v skupno kostnico na goriškem pokopališču. Po prvotni zamisli naj bi kosti položili v podzemno kripto goriške stolnice, a kosti je bilo preveč. Druga možnost je bila, da bi najdene ostanke nekdanjih Goričanov znova vse skupaj pokopali zraven območja, kjer so bili izvorno pokopani, kar bi narekovala tudi pieteta in zgodovinski čut. Nazadnje pa se je občina odločila, da bodo odslej počivali na goriškem pokopališču.