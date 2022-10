Okus domačega Krasa na državnem tekmovanju

Italijanski državni observatorij za med vsako leto prireja tekmovanje z naslovom Tri zlate kapljice (Tre Gocce d’Oro), katerega 42. edicija je septembra letos potekala v Bologni. Namen tekmovanja je nagrajevanje in promocija najboljšega domačega medu, ki ga pridelujejo po vsej Italiji. Na podlagi številnih analiz in senzoričnih ocen je bilo selekcioniranih 506 vzorcev medu, od katerih je bilo 17 nagrajenih s tremi kapljicami, 201 z dvema, 288 pa z eno zlato kapljico. Z dvema zlatima kapljicama je bil letos označen cvetlični med Silvana Ferfolje, čebelarja iz Doberdoba, ki je v zadnjih letih prejel kar nekaj pomembnih nagrad. »Med je nežen, diši po rešeljiki in spomladanskih rastlinah. Je nekoliko grenak, spominja tudi na začimbe. Pelodna analiza je pokazala, da je prisotnih veliko pelodov ruja,« so ocenjevalci opisali med Silvana Ferfolje, ki je na državno tekmovanje znova prinesel okuse in vonje domačega Krasa.

Sledila je dodatna selekcija cvetličnega medu. Med vsemi cvetličnimi medovi, ki so bili nagrajeni na tekmovanju Treh zlatih kapljic, so za vsako deželo izbrali eno. Furlanijo - Julijsko krajino je zastopal prav kraški cvetlični med Čebelarstva Silvan. Teh enaindvajset najboljših proizvodov z italijanskega polotoka je 25. septembra sodelovalo na degustaciji I mille mieli, i mille fiori v Turinu v okviru mednarodnega sejma Terra Madre - Salone del gusto, ki ga prireja gibanje Slow Food. Tukaj se je cvetlični med Čebelarstva Silvan spet izkazal in dobil najvišje število točk. »Taki dosežki so pomembni predvsem za promocijo prostora, v tem primeru kraškega,« je komentiral čebelar, ki si je kot cilj zadal prav proizvodnjo kakovostnega medu, ki bi bil »ambasador« kraškega območja.