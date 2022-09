Okusi ob meji 2022 kot po starem

V Gorici se že pripravljajo na letošnje Okuse ob meji, ki bodo mesto poživili med četrtkom, 29. septembra, in nedeljo, 2. oktobra. Stojnice bodo zasedle korza Italia in Verdi, ulice Roma, Cadorna in Boccaccio, Battistijev trg, Travnik, Trg Sv. Antona, Raštel, ljudski vrt in razne druge ulice, kot se je dogajalo do leta 2019. V četrtek, 29. septembra, bodo stojnice odprte od 17. do 2. ure, v petek, 30. septembra, in soboto, 1. oktobra, od 10. do 3. ure, v nedeljo, 2. oktobra, pa med 10. uro in polnočjo. Glasba bo na četrtek dovoljena do polnoči, v petek in soboto do 2. ure, v nedeljo pa do 23. ure. Pristojna občinska odbornica Arianna Bellan pojasnjuje, da je nedavni hekerski napad povzročil nekaj težav pri organizaciji dogodka, ki jih skušajo čim prej rešiti.Brezplačni avtobusi podjetja APT bodo mestno središče povezovali s parkiriščema pri športni dvorani Palabigot in na tovornem postajališču SDAG. Izpred športne dvorane Palabigot bodo avtobusi vozili v petek in soboto med 15.30 in 2. oz. 3. uro, v nedeljo pa med 11. uro in polnočjo. S tovornega postajališča SDAG bo v mesto in nazaj mogoče v petek in soboto od 15.30 do 2. ure, v nedeljo pa med 11. uro in polnočjo. Avtobusi bodo vozili tudi do železniške postaje: v petek in soboto od 15.30 do 2. ure, v nedeljo od 11. ure do polnoči. Iz Nove Gorice bo vozil brezplačni čezmejni vlakec; nanj bo mogoče stopiti v Erjavčevi ulici in izstopiti v Semeniški ulici. Na voljo bo v petek od 18. ure do polnoči, v soboto od 11. ure do polnoči in v nedeljo od 11. do 22. ure.Prve prometne omejitve bodo stopile v veljavo že v ponedeljek, 26. septembra, zjutraj, ko bodo prepovedali parkiranje in promet na Trgu Sv. Antona, na Battistijevem trgu, v ulicah Edling in Petrarca. Ulice Roma, Crispi, De Gasperi in Korzo Verdi bodo zaprli za promet v ponedeljek ob 14. uri. Na trgu pred mestno hišo, v ulicah Mazzini, De Gasperi, Roma, Rotta, Bombi, Oberdan, Morelli, Contavalle, Garibaldi, Crispi, Marconi, Monache, Rabatta Colobini, Diaz, Cadorna, Petrarca, Boccaccio, Travnik, Korzo Italia med ulicama Diaz in IX agosto bo promet prepovedan od torka, 27. septembra, ob 8.30 do torka, 4. oktobra, ob 20. uri. Prebivalci mestnega središča se bodo do svojih domov lahko zapeljali v četrtek, 29. septembra, do 16. ure v petek, 30. septembra, v soboto, 1. oktobra, in nedeljo, 2. oktobra, pa med 6. in 11. uro ter med 15. in 16. uro. Dovoz blaga do trgovin bo možen med 6. in 11. uro.