Okusi ob meji 2025: 300 stojnic, 50 držav, 17 vasi

Tristo stojnic, petdeset držav, sedemnajst vasi. Na goriški občini se vneto pripravljajo na 21. Okuse ob meji, ki bodo potekali od četrtka, 24. septembra, do nedelje, 27. septembra. »Vsi občinski uradi so pod stresom, saj gre za enkratno prireditev, ki bo v mesto priklicala na tisoče obiskovalcev,« je na predstavitvi letošnje izvedbe povedal goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je pojasnil, da se s ciljem ohranjanja dediščine Evropske prestolnice kulture 2025 tudi letos nadaljuje sodelovanje z novogoriško občino, ki bo na Trgu Evrope/Transalpina in v sosednjem EPICentru poskrbela za drugo izvedbo Brezmejnih okusov.

Občinski odbornik Luca Cagliari je pristavil, da bo po Gorici postavljenih tristo stojnic iz petdesetih držav, ki bodo kot običajno oblikovale tradicionalne vasi; letos jih bo sedemnajst. Uradno odprtje prireditve bo v četrtek, 24. septembra, ob 18. uri na Travniku, kjer bo postavljena stojnica Dežele Furlanije - Julijske krajine pod geslom Io Sono Friuli Venezia Giulia. V času prireditve bo s podaljšanim urnikom mogoče obiskati digitalno galerijo DAG v Bombijevem predoru, brezplačno si bo mogoče ogledati tudi grad, muzej Lasciapassare-Prepustnica na Rafutu, Palačo Coronini-Cronberg in razstavno galerijo Fundacije Goriške hranilnice; odprti bodo tudi Pokrajinski muzeji. Turistični vlakec bo povezoval Mamelijevo ulico s Trgom Evrope/Transalpina, kjer bodo potekali Brezmejni okusi. Njihovo odprtje bo v petek, 25. septembra, ob 18. uri z gastronomijo in glasbo. V soboto, 26. septembra, in nedeljo, 27. septembra, od 11. ure do polnoči bo mogoče odkrivati in okušati čezmejno gastronomsko ponudbo. Za najmlajše bodo v soboto in nedeljo od 12. do 17. ure potekale ustvarjalne dejavnosti in igre v okviru Xcenter - Play X. Od 17. ure dalje bodo sledile projekcije dokumentarnih filmov in avdiovizualnih produkcij, povezanih s programom Evropske prestolnice kulture 2025.

»Niso le kulinarični dogodek«

»Brezmejni okusi niso samo kulinarični dogodek. So nadaljevanje ideje, ki jo je GO!2025 postavil v središče našega prostora: da meja ni ovira, ampak prostor srečevanja,« je včeraj izpostavila Marinka Saksida, vodja za družbene dejavnosti na Mestni občini Nova Gorica, za katero »je pomembno, da se po letu Evropske prestolnice kulture ta energija ne izgubi.« Zaradi tega želijo, da »EPICenter in območje ob meji ostaneta prostor, kjer se srečujejo prebivalci obeh mest, kultura kulinarika, turizem in lokalni produkti«. Marinka Saksida je pojasnila, da Brezmejni okusi so lep primer dediščine EPK2025, saj povezujejo Novo Gorico in Gorico, slovenske in italijanske ponudnike ter obiskovalce z obeh strani meje. Hkrati pa kažejo, da se lahko zgodba GO!2025 nadaljuje tudi skozi dogodke, ki so odprti, sproščeni in namenjeni vsem generacijam.

Deželno Furlanijo - Julijsko krajino je na včerajšnji predstavitvi zastopal odbornik Sergio Emidio Bini, ki je poudaril, da so Okusi ob meji izredno pomemben dogodek za širši prostor tudi iz turističnega vidika. »Med lanskim letom Evropske prestolnice kulture se je število turistov v Gorici glede na leto 2024 povečalo za 24 odstotkov, medtem ko je bil porast v primerjavi z letom 2019 kar 118,8-odstoten. Gorica je v zadnjih letih več kot podvojila število obiskovalcev in po lanskem letu potrjuje, da je lahko res privlačno mesto,« je poudaril Bini.