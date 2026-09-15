Iskali bodo trajnostne in pametne rešitve za vsakdanje premikanje po mestu

Občina Trst si želi bolj trajnostne, varne in inkluzivne mobilnosti, zato je tudi letos pristopila k evropski pobudi, s katero bo od jutri do prihodnjega torka promovirala aktiven življenjski slog, uporabo javnih prevoznih sredstev ter iskanje trajnostnih in pametnih rešitev za vsakdanje premikanje po mestu.

Evropski teden mobilnosti bodo oblikovale številne krajevne ustanove in društva, lokalni prevoznik Trieste Trasporti bo sooblikoval nekatere dogodke in ponujal brezplačne vozovnice za udeležence različnih dejavnosti.

Program, katerega geslo je »Mobilnost za vse«, je namenjen tako otrokom kot starejšim ter študentom in športnikom. Spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti pa povezuje z okoljem, kulturo, literaturo in druženjem. Pomemben poudarek je tudi na gibanju in zdravju, je izpostavil tržaški občinski odbornik Michele Bubuder, ki je včeraj predstavil pobudo v tržaški palači Gopčević. Tu so sodelovali tudi predstavniki sodelujočih društev in ustanov.

Maxino in Furian o gibanju

Jutri bo prva na vrsti dejavnost, namenjena še posebej starim staršem in njihovim vnukom (do šestega leta starosti), ki jo prireja društvo Un villaggio per crescere. Predvidena sta obisk javnega vrta v Podlonjerju in branje na prostem. Udeleženci se bodo v Podlonjer peljali z električnim avtobusom, zbiranje bo ob 16.20 pri postajališču avtobusa št. 35. Obvezna je prijava (tel. št. 338 9328424). Na dvorišču zavoda Itis pa bodo priredili prav tako bralne dejavnosti, tokrat za osebe vseh starosti, družine in posameznike. Dogodek Leggiamo con Zio Giò se bo začel ob 16.45.

V četrtek bo temo trajnostne mobilnosti ironično in kreativno predstavil priljubljeni komični duo Furian & Maxino z večerom E alora movite, ki bo na Verdijevem trgu ob 19. uri. Sodelovala bo tudi plesna šola Toc Toc s predstavo step plesa.

V petek bo na vrsti pohod po urbanem gozdu na Frnedu, ki ga prirejata športno društvo Downtown Tennis Court in športno središče Trieste Campus. Zbiranje bo ob 16.30 pri šoli MIB. V nedeljo bo podoben sprehod od openskega Obeliska do Kontovela ter vse do Grljana (ob 10. uri). V soboto se bo dogajalo že v dopoldanskih urah. V okviru projekta Rojeni za branje bo sprehod za otroke in starše oziroma njihove babice in dedke po Svetoivanskem parku do muzeja Mini mu, kjer bodo delavnice branja in na temo dostopne mobilnosti (obvezna prijava na 349 3256747, zbiranje pri postajališču avtobusa št. 17 ob 9.45).