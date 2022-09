Okusi ob meji bodo tudi »lokalni«

Na Trgu sv. Antona bodo med Okusi ob meji posvetili posebno pozornost krajevni hrani in pijači ter kuharskim mojstrom, vinarjem in pridelovalcem. Znotraj stojnice goriške občine bodo prisotni vsi člani Združenja proizvajalcev rebule z Oslavja, predstavniki združenja Goriške rože in goriškega podjetja, ki proizvaja sivko. Someljeji društva Onav bodo ponujali vina iz celotnega območja goriške pokrajine. Pomembno mesto na Okusih bodo imeli tudi predstavniki skupnosti (presidi) Slow Food; pod vodstvom goriškega predstavnika Avguština Devetaka bodo od 11. do 22. ure (v petek in soboto) ter od 11. do 20. ure (v nedeljo) ponujali pokušnje vseh 12 dobrot Slow food Dežele FJK ter priredili razna poglobitvena srečanja.