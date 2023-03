Okusi tudi v parku mestne hiše

Zaradi del v Ljudskem vrtu na Korzu Verdi so se na goriški občini odločili za drugačno razporeditev stojnic in vasi na poulični prireditvi Okusi ob meji, ki bo letos potekala med 21. in 24. septembrom. V parku mestne hiše bodo postavili stojnice, ki so v zadnjih izvedbah sestavljale Salon okusov na Trgu Sv. Antona, medtem ko se bodo Francozi iz Ljudskega vrta preselili na Travnik.

»Vsako leto je na Okusih ob meji poskrbljeno za nekaj novosti. Letos bomo v območje praznika vključili park mestne hiše, kjer bomo poskrbeli tudi za glasbo v živo. V parku bodo sicer svoje mesto dobile zlasti institucionalne stojnice,« je v ponedeljek pojasnil goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je novosti letošnje izvedbe Okusov ob meji predstavil skupaj s pristojno odbornico Arianno Bellan. Po njegovih besedah bosta v parku mestne hiše s stojnicami navzoči tako goriška kot novogoriška občina, ki bosta med drugim skupaj promovirali Evropsko prestolnico kulture 2025. Kolikšni del parka bodo namenili prazničnemu prizorišču, niso še dokončno določili, saj bodo morali med drugim upoštevati, da bo v sosednjem poslopju, kjer ima mestna policija svoje poveljstvo, urejeno operativno središče, od koder bodo nadzirali potek praznika in skrbeli za varnost njegovih udeležencev.