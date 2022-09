Okužba z dengo v Gorici

V Gorici so odkrili primer okužbe z virusom denge. Denga je virusna vročinska bolezen, ki jo prenašajo komarji. Zdravstveno podjetje Asugi je v sporočilu goriškemu županu Rodolfu Ziberni zapisalo, da se je oseba okužila v tujini, po povratku v Gorico pa so se pojavili prvi simptomi. Na območju Stražc, kjer okužena oseba stanuje, bodo zato izvedli dezinsekcijo. Začeli bodo danes ob 19. uri, nadaljevali pa jutri in pojutrišnjem. Dezinsekcijo bodo izvedli v ulicah Pocarini (od hišne št. 1 do hišne št. 5), Piave (16–17), Torriani (56–66 ter 49–67), Vicenza (1–13/b in 2–10), Bassano (1–5), Venezia (1–5 in 2–10), Brigata Pavia (56–102 in 25/a–51), Matteotti (1–15 in 2–14), Gelsi (1–31/a in 2–18 ter 30–36), Gramsci (2–4 in 5–7), Colonia (2–8 in 7–13/a, 17 ter 28–30) ter na trgih Scrosoppi in Pace.